«Карабах — это Азербайджан» было ключевым посланием президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года.

Мы приближаемся к концу 2020 года и началу 2021 года. Карабах — это Азербайджан. Поздравляю!

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Karabakh is Azerbaijan» was key message of President İlham Aliyev in his closing speech of 2019. We are approaching End of 2020 and begining of 2021, ‘Karabakh is Azerbaijan’. I will no longer write end of year tweets like- #NextYearinShusha, #endoccupation etc. Congratulations! pic.twitter.com/uLPyazGrvg

