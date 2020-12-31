В истории каждой страны и каждого народа есть «безусловно узнаваемые» даты. Для многих поколений граждан Азербайджана 2020 год станет такой же узнаваемой датой. И если для большинства жителей Земли 2020 — это прежде всего год пандемии коронавируса, карантинов и «локдаунов», то для Азербайджана это прежде всего год блистательной победы нашей страны в Отечественной войне, освобождения Карабаха, восстановления территориальной целостности, разгрома Армении. Эта победа, без сомнения, стала главным итогом 2020, да и не только 2020 года. Minval.az подводит итоги уходящего года:

«Карабах — это Азербайджан!»

Сегодня уже понятно: «фундамент», основа победы Азербайджана закладывался задолго до 8 ноября и даже 27 сентября. Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева планомерно и продуманно реализовал свою нефтегазовую стратегию, проводил экономические реформы, что позволило стране достичь реальной экономической независимости, нарастить, кроме всего прочего, военный бюджет, и осуществить программу военного строительства, включавшую в себя все — и закупку нового современного оружия, и подготовку профессиональных военных кадров, и усиление социальной защиты военнослужащих, и улучшение условий службы…Шла упорная работа, деталей которой многие не знали — разработка военных планов, учения, отработка на полигонах и «ящиках с песком» тактических приемов…Свои задачи решали азербайджанские спутники, запущенные загодя — потом именно они смогут запечатлеть готовые к пуску армянские ракеты, нацеленные на мирные азербайджанские города, и Азербайджанская Армия нанесет по ним удар. Параллельно — дипломатическая работа, подготовка «общественного мнения», когда на каком-то этапе армянские политологи вопили: Азербайджан подготовил себе карт-бланш на войну!

Теперь уже нет сомнений: в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан первой из стран постсоветского пространства смог решить территориальный конфликт военным и военно-политическим путем, изгнать оккупантов и восстановить контроль над собственными землями. Наша страна доказала свою военную мощь и государственную зрелость, заставив в корне переоценить стереотипы о раскладе сил в регионе. Тактика ВС Азербайджана изучается сегодня в ведущих военных академиях мира. Удар азербайджанского «Железного кулака» оказался таким сокрушительным, что в течение 20 дней — с 10 ноября по 1 декабря — Армения мирным путем покинула Агдамский, Кельбаджарский и большую часть Лачинского коридора — притом что в разнообразных «казанских», «мадридских» и прочих переговорных предложениях на это отводилось несколько лет, да еще к тому же существенно ограничивались права Азербайджана на размещение на этих территориях армии и тяжелого оружия. Все это уже в прошлом без шансов на «реанимацию». Наконец, наша страна создала в регионе принципиально новый — и действующий — «внешний» российско-турецкий формат и «узаконила» военное присутствие Турции на своей территории. Открыт и «прямой» путь между Турцией и Азербайджаном — по территории контролируемого Арменией Зангезура. На существенно более высокий уровень вышли братские отношения Баку и Анкары. И результаты этих новых политических трендов еще должны в полной мере проявиться.

Сорванный мир

Но, возможно, «карабахскую» хронику 2020 года надо начинать не с 8 ноября и даже не с 27 сентября. Войне всегда предшествует сорванный мир, и Карабах — не исключение. Шанс на мирное урегулирование 17 февраля 2020 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись открытые дебаты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна — те самые, после которых выражение «caucasian buro» с неповторимым армянским «прононсом» стало нарицательным, а в самой Армении на полном серьезе требовали запретить Пашиняну выступать на английском языке. Дело не только в том, что распиаренный сверх меры «революционный премьер-министр» Армении ерзал, запинался, с трудом подбирал слова, вставлял без меры союз and, и это не считая бесчисленных «э-э», «а-а», «гм» и .д. Важно другое: мюнхенские дебаты выявили по сути дела отсутствие у Армении внятной позиции по Карабаху — такой, чтобы ее можно было бы изложить на международном уровне. И не опозориться при этом, как Никол Воваевич со своими ссылками на Багратидов, Аршакидов и прочие древние окаменелости.

Следующий шаг к войне был сделан 8 мая 2020 года, когда Никол Пашинян отправился в оккупированный Карабах для участия в «инагурации» Араика Арутюняна, причем перенес эту церемонию в оккупированную на тот момент Шушу. В Азербайджане это восприняли как открытый вызов, намеренное оскорбление и фактический отказ от диалога. Именно после этой выходки в Азербайджане частота и масштаб военных учений достигает максимума. В регионе по сути дела включается «обратный отсчет».

Бои в Товузе и «трубопроводный подтекст»

Следующей «реперной точкой» 2020 года, без сомнения, стали бои на Товузском участке государственной границы Азербайджана и Армении, в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Но примечательно, что Армения решила перейти в наступление именно там, где достаточно близко к границе проходит впечатляющий коммуникационный «пучок». Это железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, экспортный нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и, самое главное, Южный газовый коридор (ЮГК). То, что в наступление перешла именно Армения, вскоре подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что «спусковым крючком послужило решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов, что вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями». Правда, о каком «старом приграничном КПП» говорил Сергей Викторович, осталось не совсем понятно: как уже тогда отмечал Minval.az,

административные границы республик в СССР не были даже обозначены на местности и тем более не подразумевали никаких КПП, в линию фронта граница между Азербайджаном и Арменией превратилась еще во время существования СССР. Но сам факт, что глава МИД РФ обвинил в провоцировании столкновений Армению, более чем примечателен.

И уж тем более заслуживают внимания прозвучавшие уже post factum откровения второго президента Армении, военного преступника Роберта Кочаряна, что спровоцировал бои в Товузе Ереван, причем с явным «трубопроводным подтекстом».

«Газовый прорыв» Азербайджана: ЮГК против COVID-19

Экономические итоги 2020 года для большинства стран определила пандемия коронавируса COVID-19, точнее, связанные с ней карантинные меры. Эксперты еще в начале года заговорили об «остановке» мировой экономики, к концу года начали сбываться прогнозы о наступлении в беднейших странах настоящего голода библейских масштабов.

Однако на нынешнем фоне азербайджанская экономика демонстрирует устойчивость. Держит удар и система здравоохранения: заболеваемость и смертность от COVID-19 в Азербайджане в пересчете на 100 тысяч населения значительно ниже, чем у соседей по региону, и вплотную приближается к «благополучным» странам Европы. Конечно, болезненные карантинные ограничения ударили по многим, в особенности пострадал мелкий бизнес и туристический сектор. Но тем не менее и программа социальной поддержки, и развертывание модульных клиник, и многое другое позволяют стране «держать удар» и не сваливаться в настоящий апокалипсис — ни эпидемический, ни экономический. Уже к концу года был анонсирован старт вакцинации от коронавируса.

Но, возможно, экономическим событием года стал вовсе не COVID-19. В самом деле, если в военной и военно-политической сфере главным событием 2020 года стал запуск «Южного газового коридора» — крупнейшего инвестиционного проекта последних лет. 15 ноября, как раз в те дни, когда армянские оккупанты покидали Агдам и Кельбаджар, оператор Трансадриатического трубопровода — ТАР, заключительного звена ЮГК — объявил о начале коммерческой эксплуатации. Как поясняли в руководстве ТАР, «начало коммерческих операций TAP означает, что газопровод готов к транспортировке газа. А фактические поставки зависят от поставщиков, которые заказывают их по ежедневным номинациям мощности, исходя из ранее забронированных объемов». Физически азербайджанский газ достиг Греции и Италии в канун нового года — 30 декабря.

Для Азербайджана это большой и «многогранный» успех. Экспорт газа означает, прежде всего, существенный приток «газоевро». Многократно укрепляется экономический базис отношений Азербайджана с Евросоюзом и отдельными его членами — прежде всего Италией. Укрепляется региональное партнерство в формате Анкара-Баку-Тбилиси, уже доказавшее свою эффективность. Наша страна, по аналогии с нефтью, создает независимую систему собственного экспорта газа, что позволяет Баку вести действительно самостоятельную экспортную политику.

Наконец, изрядную пищу для размышлений дает жесткая синхронизация ключевых этапов реализации ЮГК с обострениями на карабахском направлении. Отчетливый «трубопроводный прицел» имели не только бои в Товузе, но и армянская провокация в ночь на 27 сентября, которая и стала началом большой войны. Действовал ли Ереван по собственной инициативе или по подсказке извне — тема, где приходится оперировать догадками и домыслами, а не четкими фактами. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что в планы устроителей явно не входил такой финал: Азербайджан решил карабахский конфликт военно-политическим путем, обезопасил свои трансконтинентальные коммуникации и подтвердил свой принципиально иной не только военный, но и политический вес.

Дипломатия нового уровня

Но если быть до конца откровенными, в 2020 году рост политического авторитета Азербайджана был очевиден и за рамками, безусловно, важнейшего для нашей страны карабахского и тем более традиционного «энергетического» трека.

10 апреля по инициативе президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета —посредством видеоконференции. В его работе приняли участие не только «традиционные» участники подобных встреч, но и Венгрия, член НАТО и Евросоюза, что уже само по себе свидетельствует о многом.

Еще одной успешной «площадкой» для азербайджанской дипломатии стало Движение Неприсоединения, где в активе у нашей страны — не только Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы. 3 декабря по инициативе президента Алиева в Нью-Йорке на уровне глав государств и правительств состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате, посвященная борьбе с пандемией COVID-19. Азербайджан еще раз продемонстрировал, что ведет свою внешнюю политику на том уровне, о котором многие постсоветские страны не могут даже мечтать.

Азербайджанский выбор: «революция сверху» продолжается

9 февраля 2020 года в Азербайджане состоялись очередные выборы в Милли Меджлис. Победу на них одержала партия «Йени Азербайджан». Этот плебисцит многие эксперты считают важным этапом политических реформ и «революции сверху» Голосованию предшествовала масштабная либерализация избирательного процесса, прежде всего в такой деликатной сфере, как выдвижение кандидатов. Резкое сокращение числа необходимых подписей, облегчение других процедурных требований не только многократно расширили соперничество на выборах и спектр кандидатов. В Азербайджане появились «кандидаты-спойлеры» и «кандидаты-клоны».

Тем не менее очевидно: февральские выборы стали важным этапом политических реформ в нашей стране. Тогда же в Азербайджане стартовал и политический диалог, предложенный президентом Ильхамом Алиевым и его командой. Его поддержали практически все партии и движения, за вычетом малочисленной радикальной оппозиции.

Еще одним важным событием года стало продолжение кадровых и управленческих реформ. В Азербайджане была создана Комиссия Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией. В стране продолжаются громкие аресты, но в то же время приоритет отдается институциональным мерам.

Еще одной важной вехой стало создание указом президента Азербайджанского инвестиционного холдинга — а это уже принципиально иные технологии экономического и социального управления. Все это коренным образом меняет философию общественной жизни нашей страны, и чаще всего речь идет о долгосрочных программах.

Политические реформы в Азербайджане прошли серьезную «проверку на прочность» во время войны, когда армянские стратеги делали серьезную ставку на «раскачку ситуации» в Азербайджане, но эти их планы потерпели полный крах. «Народ сплотился вокруг своего Верховного Главнокомандующего» — это был не громкий лозунг, а реальность. Та реальность, которой мы тоже можем гордиться.

Экспертная группа Minval.az

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