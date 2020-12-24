Азербайджан увеличивает расходы на оборону — теперь это уже официальная информация. Как уточняют в Минфине Азербайджанской Республики, расходы на оборону, обеспечение национальной безопасности, содержание судебных и правоохранительных органов Азербайджана, предусмотренные в госбюджете на 2021 год, составят 6 млрд 678,6 млн манатов, что на 16,3% больше показателя на 2020 год. Известна и «раскладка по статьям». Бюджетные расходы на оборону и на укрепление национальной безопасности Азербайджана на 2021 год составят 4 млрд 585,8 млн манатов (около $2,7 млрд по текущему курсу), что на 20,5% больше показателя на 2020 год, 2 млрд 92,8 млн манатов или $1,23 млрд (рост на 8,1%) предусмотрено направить на содержание судебных, правоохранительных органов и прокуратуры, еще 2,1 млрд манатов ($1,23 млрд) составят капитальные расходы для укрепления материально-технической базы ВС Азербайджана — объем финансирования таких проектов по сравнению с 2020 годом увеличится на 500 млн манатов ($294,1 млн) или на 31,3%.

Можно, конечно, вспомнить, что Азербайджан запускает на полную мощность «Южный газовый коридор», поставки «голубого топлива», как это положено, уже законтрактованы, и наша страна может позволить себе повысить расходы и на армию, спецслужбы, правоохранительные органы и т.д. Точно так же очевидно, что наша страна очистила от армянских захватчиков ранее оккупированные районы, которые составляют практически одну пятую часть территории Азербайджана, и как теперь напоминают эксперты, на этих освобожденных территориях теперь необходимо «с нуля» создавать инфраструктуру, в том числе «армейскую» и силовую: разворачивать военные части, строить казармы, военные городки и полигоны, создавать структуры МВД и СГБ…Точно так же идет обустройство государственной границы и с Ираном, и с Арменией. Наконец, после военных действий по вполне понятным причинам требуют «пополнения» и военные арсеналы: дроны-камикадзе, ракеты, снаряды, военная техника…За счет захваченной в качестве трофеев у Армении боевой техники можно вооружить целый армейский корпус, но эта техника отстает на поколение от той, которой пользуется Азербайджанская Армия.

Но есть еще одна сторона вопроса. Азербайджан, одержав победу в своей Отечественной войне, не намерен повторять ошибок, которые допустили европейские политики после первой мировой.

А вот здесь нужны подробности. Первая мировая оставила после себя не только новые границы, новые империи и «версальский» миропорядок, тяжелый и унизительный для проигравшей Германии. Намеренно оставим в стороне разбор версий, насколько эти наложенные на Германию контрибуции, репарации и ограничения предопределили крах «Веймарской демократии», приход к власти Гитлера, обещавшего «реванш за поражение», и новую войну в Европе. Вспомним другое. Тяжесть и жестокость первой мировой, где людей убивали с использованием новейших достижений промышленности и науки того времени, привела к серьезным сдвигам в общественном сознании. Дело не ограничилось разработкой правил и обычаев ведения войны, о чем еще недавно в мире вообще не задумывались. Огромную популярность получили идеи пацифизма и разоружения. Казалось, что после такой жестокой бойни все войны ну просто обязаны уйти в прошлое. И многие страны Европы, на волне эйфории от Версальской конференции и Лиги наций, приступили к небывалому по масштабам разоружению. Одни полностью распустили армию. Другие — сохранили только номинально. Третьи до предела урезали расходы на оборону.

Масштаб допущенной ошибки и цена благодушия стали понятны уже в конце тридцатых — начале сороковых. Когда оказалось, что играть в миролюбие на европейском континенте намерены далеко не все. И что убежденность «на нас уж точно не нападут» еще ничего не гарантирует.

Один из самых показательных примеров такой переоценки — Норвегия. Эта страна восстановила независимость только в 1905 году, до открытия нефтяных месторождений оставалось больше полувека, и в Осло были уверены: их просто никому не придет в голову оккупировать и захватывать. Тем более что в первую мировую страна соблюдала нейтралитет. И тем более не считали необходимым создавать мощную армию на фоне европейской моды на миролюбие и разоружение.

Только вот оказалось, что норвежские незамерзающие порты в Арктике имеют огромное значение, и ради них стоит воевать. 9 апреля 1940 года в Норвегию вторгаются гитлеровцы. Норвежская армия сопротивляется отчаянно, но тем не менее к июню страна была оккупирована. Ждать освобождения пришлось до мая 1945 года. И после этого главным девизом оборонной политики Норвегии стали слова «Больше не будет 9 апреля». В переводе: взять нас врасплох больше не получится. Этой логикой диктовалось и национальное военное строительство, и вступление Норвегии в НАТО.

У нас тоже было свое «9 апреля». Азербайджану в начале девяностых пришлось очень дорого заплатить за то, что у тогдашнего руководства в лице Аяза Муталибова были цели поважнее создания национальных вооруженных сил — двубортные костюмы и широкие галстуки, например. И теперь Азербайджан, блестяще выиграв Вторую Карабахскую войну, не повторяет европейских ошибок и не впадает в благодушие по принципу «мы победили, теперь можно заняться другими вопросами, а армия — дело затратное». Мы прекрасно понимаем, в каком неспокойном и нестабильном мире живем. И как важно для страны наличие собственной боеспособной и современной армии.

И самое главное, рай по-прежнему находится под сенью клинков.

Отдел политики

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