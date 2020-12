Международная организация Human Rights Watch подтвердила, что вооруженные силы Армении, не делая различий между военными и гражданскими целями, подвергали ракетным обстрелам территорию Азербайджана, в результате чего международные суды могут привлечь Ереван к ответственности, пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на материал Armenia carried out unlawful, indiscriminate missile strikes on Azerbaijan, HRW says в издании «Сабах».

В ходе расследования Human Rights Watch было установлено, что вооруженные силы Армении совершили ряд ракетных ударов по Азербайджану во время боевых действий с сентября по ноябрь этого года. Организация выявила 11 случаев обстрела армянскими ВС густонаселенных районов проживания мирного населения с использованием баллистических ракет и артиллерии. По меньшей мере в четырех случаях боеприпасы поражали мирных жителей или гражданские объекты в районах, где не было видимых военных целей.

Расследование Human Rights Watch было проведено в связи с ракетными и артиллерийскими обстрелами азербайджанских городов, деревень и сел Агдамского, Бардинского, Физулинского, Гянджи, Геранбойского, Нафталанского и Тертерского районов, в том числе Гянджи. В отчете рассматривается 18 из этих атак, в результате которых погибли 40 мирных жителей и десятки получили ранения. Данные собраны на основе личных интервью с 53 свидетелями атак и 12 телефонных интервью, новостных сообщений и правительственных данных. Организация также изучила спутниковые снимки с десяти мест происшествия, а также фото- и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях с мест девяти атак, было установлено, что время и дата нападений, а также масштабы разрушений совпадают. В Human Rights Watch отметили, что детали в связи с остальными атаками будут представлены в следующих отчетах.

«Армянские войска неоднократно использовали ракеты и тяжелую артиллерию для атак на города и села в нарушение принятых правил ведения войны, — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. — Армянские силы вели обстрел по азербайджанским городам, деревням и селам из очень разрушительного и неточного оружия».

«Снова и снова в течение шести недель войны в результате этих атак дома мирных жителей, гибли люди, в связи с чем требуется беспристрастное расследование», — добавил Уильямсон, отметив, что ответственность за эти и другие очевидные нарушения законов войны имеет решающее значение.

В результате обстрелов жилых кварталов Гянджи, второго по численности населения города Азербайджана, 4, 11 и 17 октября армянскими ВС с применением артиллерийских и баллистических ракет, погибли 32 мирных жителя и еще десятки были ранены. Кроме того, 5 октября вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу центральный рынок Гянджи, в результате чего были госпитализированы три человека, а 8 октября была обстреляна школа №4.

Ранее международная организация сообщала, что 28 октября в ходе обстрелов азербайджанского города Барды погиб 21 мирный житель и еще 70 были ранены. Обстрелу был подвергнут центр города, в результате чего повреждения получили множество автомобилей и магазинов. Это нападение повлекло за собой самое большое число жертв среди мирных жителей с момента начала новых боевых действий в оккупированном Нагорном Карабахе в конце сентября. Атаке предшествовал обстрел деревни Бардинского района армянскими ВС, в результате которого погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок.

Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила, что в ходе вооруженного конфликта были убиты 100 мирных жителей, еще 416 были ранены, а в аварийное состояние пришли 4 186 частных домов, 135 многоквартирных домов и 548 гражданских объектов. Представители правительства Азербайджана сообщили Human Rights Watch, что в результате боевых действий было перемещено 40 тысяч человек.

2 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила тревогу в связи с «неизбирательными» атаками в жилых районах, предупредив, что такие действия могут представлять собой военные преступления. Международное гуманитарное право или законы войны, применимые к международному вооруженному конфликту между Азербайджаном и Арменией, запрещают атаки, осуществляемые неизбирательно или без соблюдения принципа пропорциональности. Стороны конфликта должны предпринять все необходимые, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить потери среди гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре.

Серьезные нарушения законов войны, совершенные лицами с преступным умыслом, преднамеренно или по неосторожности, являются военными преступлениями. Правительства обязаны расследовать такие нарушения и преследовать по закону тех, кто их совершил.

