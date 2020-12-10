Москва считает наиболее перспективным направлением восстановление железнодорожного сообщения. В этих целях при содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков Нахчывана.

Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Разблокирование экономических связей, строительство новых коммуникаций процесс длительный, в него необходимо вовлечь многие профильные структуры и главные вопросы при этом будут решаться властями Армении и Азербайджана, которые, насколько нам известно, сформировали специальные механизмы реагирования на возникающие в ходе постконфликтной фазы проблемы», — сказала Захарова.

Она отметила, что при содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков, железнодорожной инфраструктуры, в Нахчыванской автономной республике, а также на прилегающих к границе железнодорожных линиях в Армении.

В этой связи наиболее перспективным направлением сегодня является восстановление железнодорожного сообщения.

Она напомнила, что согласно пункту 9, заявления лидеров трех стран от 9 ноября, разблокируются все экономические и транспортные коммуникации в регионе. При этом Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской автономной республики в целях организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Было условлено также, что по согласованию сторон должно быть обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, которые связывают Нахчыван с основной территорией Азербайджана.

Minval.az