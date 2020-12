Сокрушительное поражение во второй карабахской войне преподало правительству Армении суровый урок о том, как стремительно изменяются методы ведения войны и, вероятно, окажет сильное влияние на закупку вооружений в будущем, пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на статью обозревателя Forbes Пола Иддона What’s Next For Armenia’s Military After Devastating Nagorno-Karabakh Defeat?

Азербайджан успешно уничтожил значительное количество военной техники армянской армии в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Значительную роль сыграло использование усовершенствованных ударных беспилотников, предоставленных, в частности Израилем и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что беспилотники уничтожили армянскую военную технику в Нагорном Карабахе на миллиард долларов.

Недавно приобретенные Арменией российские истребители Су-30СМ, которые стали самыми современными боевыми самолетами военно-воздушных сил Армении, в боях не использовались. Это позволило Азербайджану доминировать в воздушном пространстве.

Экс-посол США в Азербайджане, бывший помощник госсекретаря по Южному Кавказу, старший научный сотрудник Атлантического совета США Мэтью Брайза считает, что последний виток конфликта «продемонстрировал, что российские системы вооружения, будь то ПВО С-300 или танки Т-72, даже те, у которых есть реактивная броня, относятся уже к прошлой эпохе, если вы располагаете комбинацией современных израильских и турецких дронов».

«Если вы хотите, чтобы ваша техника соответствовала современным военным реалиям, и если вы Армения, возможно, вы захотите получить такое вооружение, — отметил он. — Но еще неизвестно, где Армения сможет получить необходимые ей беспилотные летательные аппараты или системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять атакам, подобным азербайджанским».

Израиль, крупный поставщик оружия в Азербайджан и импортер азербайджанской нефти, вряд ли будет продавать Еревану современное оружие или беспилотники. Как и Турция, учитывая отношения стран и открытую поддержку Азербайджана Анкарой.

Брайза сомневается, что и США будут продавать Армении современное вооружение. По его мнению, это означает, что единственным жизнеспособным вариантом для Армении является ее традиционный поставщик оружия — Россия. Однако Москва может не захотеть продавать Еревану более совершенные системы противовоздушной обороны, чем сейчас. «В любом случае у Армении нет денег на их покупку», — добавил Брайза.

Он указал, что до этого конфликта Армении казалось, что ее вооруженные силы Армении «непобедимы и что азербайджанцы не умеют воевать». «Теперь они пережили такое национальное бедствие, что образ их мышления повернул в сторону глубокого самоанализа и попыток выяснить, как восстановить свой моральный дух, — сказал эксперт. — У них накопилось много внутриполитических вопросов, которые нужно решить, в том числе относительно отставки премьер-министра Никол Пашиняна».

«Только справившись с этим, пройдя через несколько стадий горя, мне кажется, они всерьез задумаются над восстановлением своих вооруженных сил», — отметил Брайза.

Даже когда армяне достигнут этого уровня, им не обязательно будет восстанавливать свой военный арсенал, чтобы превосходить или даже соответствовать военным и технологическим возможностям Азербайджана, поскольку Баку вряд ли собирается атаковать международно признанную суверенную территорию Армении.

«Властям Армении не нужно соответствовать военному потенциалу Азербайджана, им нужно выяснить, какова их будущая национальная стратегия и как жить в рамках своих международно признанных границ, чтобы армянский народ чувствовал себя в безопасности. Я считаю, что для этого потребуется совершенно другой потенциал», — заключил Брайза.

Minval.az