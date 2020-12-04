Армения не скоро выйдет из оцепенения, и трагизм ее положения не в том, что она проиграла долгосрочную борьбу, а в том, что ее умам не хватило мудрости на осознание ошибочности выбранного пути.

Меняются поколения, приходят новые веяния, народы корректируют видения относительно пути развития, и только армяне остаются верными политике ненависти и вражды с соседями.

Живя своим проблематичным прошлым, нынешние поколения по-прежнему не желают перемен в собственных умонастроениях. Заветной мечтой остается признание так называемого геноцида, которого не было, а еще и отвоевание чужих территорий, которые никогда не принадлежали армянам.

Настрой на волну завоеваний, расширения жизненного пространства для мелеющего населения есть авантюра чистой воды, которую щедро подпитывают радикальные силы из диаспорских структур при молчаливом согласии армянской церкви. Религиозный институт на протяжении двух столетий стимулирует политически активные силы народа на обострение отношений с соседями.

Мало того, что духовники пропагандируют богохульство, идут против заповедей Всевышнего, они же с оружием в руках показывают дурной пример обманутой пастве.

Сегодня после поражения в войне армяне снова перед выбором. Лидеры общественного мнения вместо того, чтобы призвать соотечественников к разуму, пригласить сограждан к диалогу, снова озвучивают агрессивные призывы для свержения власти Никола Пашиняна. В этом они видят выход из трудного положения.

Пылкие головы гневно сокрушаются по поводу понесенных потерь, которые поставили страну на грань катастрофы. Они утверждают, что Армения потеряла все. Под «все» они подразумевают «Карабах, пояс безопасности, экономический позвоночник, государствообразующую систему, большую часть национальных институтов и тысячи светлых парней, которые были будущим и надеждой страны».

В принципе это правда, и страна-агрессор лишилась потенциала государственности в результате 44 дней, в ходе которых армия Азербайджана навела порядок на собственной территории, осуществив блестящую операцию по нейтрализации очагов опасности.

Будь проигравшие в здравом уме, они обязаны тщательно проанализировать обстановку, признать, что все тридцать лет жили под знаком ложных ориентиров, обманывая не только себя, но и собственный народ.

Страну к дипломатической, военной, экономической катастрофе подвела тотальная милитаризация со ставкой на перманентную войну с Азербайджаном. А ведь сигналы предупреждений последовали в апреле 2016 года, летом 2018 года в Нахчыване, в июле 2020 года в Товузе. Ереван не внял в суть тревог, наивно положившись на мощь собственной военной машины и помощь проармянских сил.

Горлопаны от политического кластера винят в провале Никола Пашиняна, обвиняя его в управленческом невежестве и в неумении организации обороны. Большинство обвинителей — это новые лидеры толпы, которым мерещатся новые возможности в губительном положении страны. Им кажется, что, обнулив политическое табло и начав новый отсчет, смогут переформатировать положение, поднимут Армению с колен, а следом возьмут реванш. Но как бы не так.

Армения еще долго не сможет выбраться из трясины всеобъемлющего коллапса. За тридцать лет идеологи и практики великоармянтсва в лице кочарянов, саргсянов и прочих военных преступников изрядно постарались, чтобы превратить страну в большую воронку. В ней хорошо жилось представителям государственной клептократии.

Сегодня это зона бедствия, где имеется малочисленная прослойка преуспевающих людей, сросшихся с криминалом. Большинство же составляет бедствующая масса, которую окончательно добила проигранная война.

Любая власть несет ответственность за действующее положение. Она же в ответе за своих сограждан, если им живется плохо, и обязана принимать эффективные решения, чтобы облегчить участь сограждан.

Но надо иметь в виду, что жизнь пришла в упадок не за последние два с половиной года, что во власти находится Никол Пашинян. Армения скатывалась в бездну на протяжении почти тридцати лет, и все, кто сегодня пытается сделать козлом отпущения нынешнего премьера, банально пытаются обелить других виновников всеармянских бед – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Эти два деятеля повинны в срыве миротворческого процесса, они превратили войну в неизбежность.

Николу Пашиняну не хватило смелости отказаться от их дряхлого наследия и выкорчевать с корнями ростки военной составляющей.

Демагоги поствоенной волны продолжают манипулировать доверием социальной массы, подбивая ее на необдуманные и бесшабашные действия. Они призывают к новым потрясениям, называя Никола Пашиняна предателем и преступником, давят на болевую мозоль, скидывая ответственность за гибель военнослужащих на премьер-министра.

Но разве не предшественники Пашиняна во власти все время угрожали Баку новыми захватами, не они ли утверждали, будто новая война завершится взятием чуть ли не половины территории Азербайджана?!

Во времена Кочаряна и Саргсяна Ереван добился от России трех многомиллиардных военных кредитов, продемонстрировав устойчивый тренд на тотальную милитаризацию. Не помогло.

Азербайджан вернул Карабаха, поставив на колени агрессора, взяв в свои руки стратегическую инициативу. В отличие от Армении в Азербайджане во власти находится просвещенный государственный деятель, который всегда и неизменно действует согласно законам философии полноты и рационального управления.

Армению и армян лишило надежды и достоинства нежелание услышать президента Ильхама Алиева, который до последнего пытался использовать шанс на мирный расклад.

Есть ли выход у Армении с ее беспросветным существованием?

Он всегда есть, и чтобы его найти и реализовать, нужно отказаться от пагубного наследия гнчаковцев и дашнаков, которые сто лет назад проторили соплеменникам дорогу в ад. Не расставшись с идеей присвоения азербайджанского земель, армяне никогда более не вырвутся из тисков обреченности.

Им бы раз и навсегда запомнить, что пределы их национальных чаяний и свобод не должны угрожать интересам соседей. В противном случае придется пережить новые катастрофы наподобие той, которая разыгралась в течение 44 памятных исторических дней.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az