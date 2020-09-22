Со вчерашнего дня в социальных сетях появились сообщения о том, что машины гражданских лиц будет забирать дорожная полиция, и впоследствии эти транспортные средства будут использоваться в боевых действиях, которые могут начаться в любой момент. Этот вопрос вызвал общественную дискуссию.

Как передает Qafqazinfo, эксперт по транспорту Аршад Гусейнов сказал о том, что законодательством предусмотрена мобилизация не только военнослужащих, но и транспортных средств во время войны, так как нет необходимости держать большое количество техники с целью перевозки людей и других ресурсов в гаражах воинских частей в мирное время.

«В нашей стране существует законодательство, четко регулирующее этот вопрос. Подробности отражены в «Положении о военно-транспортных пошлинах» и некоторых других законодательных актах, утвержденных Законом Азербайджанской Республики от 17 мая 2005 года, və 916-IIQ.

Постановлением № 51 от 16 февраля 2006 года Кабинет Министров утвердил перечень транспортных средств, доступных гражданам, различным государственным и частным организациям, которые могут быть мобилизованы для нужд Вооруженных сил в случае необходимости. В список входят высокоскоростные автомобили, специальные грузовики, специальные военные автомобили, машины скорой помощи, пассажирские автобусы, эвакуаторы, различные тягачи и т.д. Обычно мобилизуют для особых нужд удобные и простые в эксплуатации, а также прочные автомобили (например, УАЗ, НИВА, различные пикапы, УРАЛ, Зил-131 и т. д.). Дорогие хрупкие джипы в этом случае бесполезны.

Однако гражданам не стоит переживать по этому поводу, так как согласно законодательству, государство возместит ущерб, причиненный мобилизацией автотранспорту, принадлежащему организациям и гражданам. То есть, если задействованный в мобилизации автомобиль выходит из строя и приходит в негодность, деньги гражданину выплачиваются полностью.

Вышеуказанные машины должны быть представлены Вооруженным силам во время мобилизации и во время войны. Другие детали также устанавливаются законодательством», — рассказал эксперт.

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