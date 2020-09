Понимать, как другие люди воспринимают нас, — важный инструмент, позволяющий нам меняться. Это верно для рабочей и особенно для семейной жизни, где мы часто так поглощены ролью родителей и супругов, что легко упускаем из виду, какое влияние оказываем на других. Как оценить, насколько мы хороши в качестве родителей? Какие рабочие инструменты можно адаптировать для использования дома? Пользуясь лучшими методами, применяемыми на работе, когда руководители обращаются за обратной связью к своим подчиненным, попросите об обратной связи своих детей. Это поможет вам выявить области, над которыми следует поработать, а также положительные модели поведения, которые следует применять и дальше, отмечает на страницах издания Harvard Business Review Скотт Эдингер — основатель Edinger Consulting Group, автор книги «The Hidden Leader: Discover and Develop Greatness Within Your Company».

Я решил поэкспериментировать с этим подходом вместе со своими дочерьми. Оба разговора были относительно короткими, от 5 до 10 минут. Дети говорили прямо, и большая часть полученной от них обратной связи касалась повседневного взаимодействия, а не принципиальных вопросов.

Я регулярно размышляю о том, как быть хорошим отцом, и обсуждаю это в семье, однако этот подход позволяет сделать разговор более конкретным с помощью процесса, который я использовал в работе с тысячами лидеров, работая консультантом. Я обнаружил, что дома можно применять множество тех же методов, что и на работе. Ниже я познакомлю вас с четырьмя шагами, которые позволят вести важные разговоры с вашими детьми.

1. Подготовьтесь

Чтобы разговор оставил у детей хорошее впечатление, обрисуйте детям ситуацию и обеспечьте чувство безопасности.

Сообщите им свое намерение и задайте вопросы. Объясните, что хотите стать лучше как родитель, и вам нужна от них обратная связь. Возможно, вы знаете о конкретной модели поведения или взаимодействия с ребенком, над которой хотели бы поработать (например, меньше времени проводить в смартфоне или слушать, прежде чем высказывать мнение).

Можно задать следующие три вопроса:

Что тебе нравится из того, что я делаю, или что бы ты хотел, чтобы я делал чаще?

Что тебе не нравится из того, что я делаю, или что плохо влияет на тебя?

Как мне стать лучше для тебя?

Дайте детям время подумать над ответами, сообщив вопросы заранее.

Подготовьте открытый и честный разговор. Даже если у вас открытые отношения, дети могут волноваться, как вы воспримите их обратную связь. Подчеркните, что они могут говорить что угодно — хорошее и плохое. Скажите что-нибудь вроде: «Я хочу услышать от тебя честное мнение. Особенно если тебе не нравится что-то, что я делаю, потому что я действительно хочу понять, как мое поведение влияет на тебя». Продемонстрируйте, что у вас достаточно силы духа, чтобы услышать плохую новость, и что вы планируете использовать их обратную связь, чтобы изменить свое поведение.

Выберите время и место. Подготовьтесь к разговору, выбрав время и место так, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Можно предложить им самим решить, где и когда вы поговорите.

2. Проведите разговор

Начните разговор, снова заверив своих детей, что выслушаете его непредвзято и поверите сказанным словам. Признайте, что их чувства и мнение совершенно законны, и будьте готовы и дальше делать так, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

Напомните им о вашей цели и правилах. Я сказал дочерям, что собираюсь действовать на основе того, что они мне скажут, и мы могли бы вместе поискать способы осуществить изменения, о которых они просят. Я попросил их постараться говорить как можно конкретнее о моем поведении.

Задайте три вопроса. По просьбе моей девятилетней дочери мы уселись для разговора у нас в столовой. От нее я получил такую обратную связь: «Перестань исправлять меня, когда я что-нибудь делаю, дай мне разобраться самой и помогай мне, только если я прошу». С 16-летней дочерью мы поехали купить ужин навынос и разговаривали, пока ждали еду. Она сказала, что ценит, как я слушаю ее и даю ей возможность говорить. Но добавила, что иногда ей не хочется разговаривать.

Слушайте. Старайтесь слушать, не давая оценок ответам вашего ребенка. Просите привести примеры («Можешь привести пример, когда я так сделал или заставил так почувствовать себя?»). Если вам тяжело слышать что-то, признайтесь в этом, сказав: «Я не понимал, как тебе от этого тяжело. Мне горько это слышать». Младшая дочь привела такой пример: мы недавно катались на велосипеде, и я все время говорил ей останавливаться у знака «стоп», повышая голос, чтобы привлечь ее внимание. Мне было бы легко оправдаться, сказав, что я только поправлял ее или помогал, когда она нуждалась в этом, или что я спас ее жизнь во время этой прогулки. Вместо этого я задумался о более широком смысле ее слов: она надеялась, что я буду уважать ее и доверять ей.

Поясняйте. Придавайте глубину разговору, задавая дополнительные вопросы. Ваша цель — четко и полностью понять, что испытывает ваш ребенок. Когда старшая дочь сказала, что ей не всегда хочется разговаривать, я спросил: «Можешь объяснить подробнее?» Она ответила: «Не все наши разговоры должны быть глубокими, если меня что-то беспокоит, я не всегда хочу говорить об этом». Я узнал, что, когда она уклоняется от моих попыток завести более глубокий разговор, я не должен расстраиваться. По-видимому, раньше в подобных случаях я казался разочарованным, что огорчало ее.

Управляйте своими эмоциями. Весь процесс приведет к обратному эффекту, если вы не будете реагировать с тактом и благодарностью. Если вам не понравится обратная связь, которую вы получите, напомните себе, что ваша цель — понять точку зрения вашего ребенка. Если вы рассердитесь или расстроитесь, то можете серьезно навредить отношениям, которые стараетесь улучшить. Поэтому сделайте глубокий вдох и продолжайте слушать с интересом.

3. Отреагируйте

Когда настанет ваша очередь говорить, будьте спокойны и открыты, не забывайте, что дети рискуют, делясь информацией, которая может вас расстроить. Старайтесь задавать вопросы так, чтобы они не напоминали допрос. Имеет значение, какими словами и с каким выражением лица вы говорите вещи вроде «Можешь помочь мне понять, как я это сделал?» Когда моя дочь-подросток сказала, что ценит, что я всегда позволял ей высказывать свое мнение, я признался, что всегда считал, что для нее это важно, и заверил, что буду продолжать в том же духе.

Поблагодарите. Как бы вы ни относились к полученной обратной связи, помните, что ваш ребенок потратил время и сделал, как вы просили, поэтому поблагодарите его за сотрудничество.

Суммируйте услышанное. Повторите и примите к сведению основные идеи, которые услышали. Своей девятилетней дочери я сказал, что понял, что ей хочется самой во всем разбираться. Старшей — что услышал, что хотя она и ценит мою готовность слушать ее мнение, не каждый разговор должен быть глубоким и значимым.

4. Действуйте

Теперь вы готовы к разработке плана изменений. Исходя из полученной обратной связи, вы, вероятно, сможете придумать, что стоит начать делать по-другому. Аналогично планам по развитию лидерства семейный план, включающий одно крупное действие в месяц, не будет эффективен. Чтобы изменения стали реальными, придумайте несколько вещей, которые вы сможете делать каждый день, даже несколько раз в день.

Проанализируйте услышанное. Некоторое время самостоятельно поразмышляйте о том, чем поделился с вами ребенок, и поищите общие темы. Я заметил тенденцию в собственном поведении, так как обе дочери попросили меня не стоять у них на пути: я понял, что мне нужно позволить своим детям расти. Просьба моей девятилетней дочери давать ей самой во всем разбираться показалась мне очень искренней. Я гордился ею за то, что она выразила независимость, и был немного смущен, так как понял, что она права.

Вы можете удивиться, обнаружив, что то, что вы делали и считали положительным, имело непреднамеренные отрицательные последствия. Как, например, мои попытки вести значимые беседы с дочерью-подростком. Я узнал, что ей не всегда хотелось общаться со мной тем же способом, что и мне. В конце нашего разговора я подтвердил, что понял: не все наши разговоры должны быть глубокими, и если ей захочется поговорить о чем-то легком вроде сериалов или глупых мемов, я согласен считать это не менее важным способом общения.

Поищите идеи. Поделитесь информацией из этих разговоров с супругой или супругом и вместе подумайте, как вам измениться. Как только у вас появятся идеи, поделитесь ими со своим ребенком и обсудите, что вы можете делать по-другому.

Можно сказать: «Еще раз спасибо, что захотела поговорить со мной. Я думал о том, что ты сказала, и хочу рассказать, что планирую изменить». Всего две-три значимые вещи, над которыми вы планируете поработать, способны многое изменить.

Своей девятилетней дочери я сказал: «Я постараюсь чаще делать то, что тебе нравится, например, отвлекаться от работы, чтобы поиграть или повеселиться с тобой. Я буду стараться давать тебе разобраться в вещах самостоятельно. Особенно когда ты и сама знаешь, что делать». Также можно договориться о том, как ребенку мягко напоминать вам, что вы возвращаетесь к старым привычкам, например, с помощью кодового слова или сигнала.

Договоритесь о продолжении разговора. Скажите ребенку, что он может в любое время поговорить с вами о том, как влияет на него ваше поведение, и вы будете готовы выслушать и отреагировать. Дайте ему знать, что ваш первый разговор был прекрасным началом, и вы надеетесь продолжить его. Обдумайте возможность регулярно устраивать разговоры на тему обратной связи, по мере необходимости или привязав их к важным вехам, таким как день рождения.

Лучшим, что я извлек из этого опыта, было услышать, как моя дочь-подросток говорит, что я вхожу в 1% лучших отцов, которые задают такие вопросы и не сопротивляются полученной обратной связи. Я понятия не имею, принадлежу ли к 1% лучших отцов, да это и не важно. Важно то, что я дал моим дочерям возможность высказать свое мнение обо мне как родителе, всерьез воспринял его и отреагировал, не занимая оборонительной позиции. И, возможно, это был один из наиболее ценных уроков, которые могут получить родители.

