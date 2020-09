В этом году в Нью-Йорке в теннис играли без зрителей, но трибуны не пустовали совершенно: на них сидели команды игроков, работники турнира, а иногда и теннисисты, которые хотят поддержать друзей или просто убить время.

А еще там периодически появлялись еноты, отмечает «Спорт сегодня».

Во время перенесенного в Нью-Йорк турнира в Цинциннати енот приходил на трибуны два дня подряд. Сначала на матч Серены Уильямс и Марии Саккари.

All #CInCyTENNIS needed this year was a Grandstand raccoon, right?

🎥: @ChrissyOrmond pic.twitter.com/zUVWOoFvGp

— Blair Henley (@BlairHenley) August 26, 2020