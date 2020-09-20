В этом году в Нью-Йорке в теннис играли без зрителей, но трибуны не пустовали совершенно: на них сидели команды игроков, работники турнира, а иногда и теннисисты, которые хотят поддержать друзей или просто убить время.

А еще там периодически появлялись еноты, отмечает «Спорт сегодня».

Во время перенесенного в Нью-Йорк турнира в Цинциннати енот приходил на трибуны два дня подряд. Сначала на матч Серены Уильямс и Марии Саккари.

А потом заглянул на четвертьфинал между Милошем Раоничем и Филипом Краиновичем.

Сначала была уверенность, что это один и тот же енот, который поселился в теннисном центре имени Билли Джин Кинг. Но в субботу в трансляции попали кадры, на которых по территории турнира бежит пара зверьков.

Late entry into the #USOpen doubles draw 🦝🤣 pic.twitter.com/a7U8FpgjsN — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2020

Совершенно неудивительно, что еноты пришли именно на US Open, ведь Северная Америка – их историческая родина. Сначала они жили на юге континента, но потом начали движение на север и сейчас добрались даже до Аляски. В этом им, конечно, помогли люди – ученые уверены, что строительство амбаров способствовало расширению ареала, потому что в них еноты могут укрыться от холода.

Поскольку еноты – пушные звери, особенно хорошо они живут как раз в городах и пригородах – где запрещена охота, почти нет хищников и полно человеческой еды. Наверное, по US Open они бегали как раз в поисках ресторана для игроков.

Еще несколько фактов:

• В дикой природе еноты в среднем живут 2-3 года, а вот у людей могут дожить и до 20.

• По-английски енот называется raccoon. Слово пришло из языка народа Поухатан, где оно значит «животное, царапающее руками».

• У енотов действительно очень ловкие и чувствительные лапки. Осязание вообще их главный способ познания мира. Интересно, что оно усиливается под водой, поэтому при возможности они исследуют новые предметы именно там.

• Осязание настолько мощное, что превосходит у них даже зрение – несмотря на то, что они прекрасно видят в темноте.

• А еще они очень умные. В XX веке ученые выяснили, что они не только умеют находить решение разных проблем, но и помнят их до трех лет.

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