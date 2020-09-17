ЗАО «Азербайджанские железные дороги» планирует до конца этого года сдать в эксплуатацию железную дорогу Ляки-Габала. В рамках этого проекта уже завершено 82 процента строительных работ.

Однопутная линия, прокладываемая до Габалы, берет свое начало со станции Ляки на железной дороге Баку-Беюк Кясик. Общая протяженность новой железной дороги вместе с ответвлениями составляет 44,5 километра.

К проектированию дороги были привлечены иностранные эксперты, строительные работы проводятся местными специалистами.

Линия Ляки-Габала проложена по территории с непростым рельефом, что стоило железнодорожникам большого труда и сложных испытаний. На этой железной дороге, строительство которой продолжается два года, возведены 7 мостов, 6 автомобильных тоннелей, один путепровод, два перехода для животных и другие инженерные сооружения.

Кроме того, вдоль дороги установлены опоры линии электропередачи, построена одна тяговая подстанция, завершается монтаж контактной сети. Для создания бесстыкового пути использованы рельсовые плети по 800 метров, что делает путешествие по этой дороге более комфортным, а также предотвращает шумовое загрязнение. В целях безопасности вдоль железной дороги установлены металлические заграждения общей протяженностью 85 тысяч погонных метров.

На железной дороге Ляки-Габала будут работать одна остановка и одна станция. Одна из них строится в Агдаше, другая – в Габале. Также вдоль дороги строится пункт сигнализации и связи.

По линии Баку-Габала будут курсировать электропоезда модели Kiss производства швейцарской компании Stadler. Средняя скорость движения поездов составит 100 километров в час, что позволит пассажирам добираться из Баку в Габалу за три часа в комфортных условиях и безопасности.

Строительные работы планируется завершить до ноября, а сдать дорогу в эксплуатацию – до конца этого года.

Minval.az