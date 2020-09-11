Армения теряет поддержку и в России, и на Западе

Острить по поводу «особенностей национальной охоты» или рыбалки после выхода на экраны одноимённых фильмов как-то даже не оригинально. Существуют ли в мире ещё и особенности национального чтения газет, особенно издающихся в «третьих странах», эксперты ответить затрудняются. Но вот реакция армянской политической верхушки на появившуюся в американском издании The Washington Times статью Пола Миллера под названием «Америка и западные союзники должны дать отпор нападению России на своих соседей» как минимум заслуживает внимания. Напомним: американское издание, имеющее репутацию весьма информированного, отмечает, что Россия использует Армению как инструмент силового давления на Азербайджан, напоминает о переброске большого количества оружия из России в Армению, а также задействовала против Баку свои инструменты «гибридной войны». Впрочем, в подробном пересказе нет необходимости: в интернете доступен оригинал статьи, а на сайте Minval.az — ее перевод на русский язык.

И вот теперь армянские СМИ, тесно связанные с армянскими же спецслужбами, спешно публикуют уже у себя этакий «наш ответ Чемберлену». И бойко излагают версию: во-первых, по мнению ереванских экспертов, «The Washington Times всем хорошо известен, как один из главных лоббистских ресурсов Азербайджана». А во-вторых, этот «проплаченный Азербайджаном ресурс сталкивает лбами Россию и Запад». Правда, никаких доказательств «проплаченности» не приводится (что неудивительно), но зато в изобилии присутствуют все признаки «дипломатии доносов»: и госчиновников в Азербайджане, оказывается, уволили исключительно за любовь к России, и по какому такому праву Азербайджан возмущается поставками Армении российского оружия. и вообще «азербайджано-турецкий тандем решил идти напролом, стремясь вытеснить из региона Россию и сломать имеющуюся структуру безопасности, выстроенную Россией, Арменией и Ираном».

Здесь, конечно, можно отметить, что для армянских экспертов все, что не «Калифорнийский курьер» Арута Сасуняна — уже «проплаченный Азербайджаном ресурс». А если кто-то погладил политическую верхушку «маленькой, но гордой многострадальной Армении» против шерстки — тем более. А еще — с изрядной долей иронии поинтересоваться, знают ли в WT, что ими ну очень недовольны в Ереване, и если знают, то насколько это мнение тревожит редакцию.

Но если серьезно, то за этим сумбурным текстом читается вполне реальный перепуг. Прежде всего, напомним: в отношении России наша страна проводит политику, которая во всем мире именуется Fair play, то есть «прозрачная», а в смысловом переводе, «честная игра». В отличие от Армении, Азербайджан не устанавливает в правительственном квартале памятников пособникам Гитлера и платным агентам СД, не проводит на своей территории семинаров типа CampCamp и не засылает провокаторов, к примеру, в Хабаровск. Плюс ко всему Баку строго соблюдает все достигнутые договоренности, и подписанные, и «джентльменские». Другой вопрос, что такой же честной игры наша страна ждет и от своих партнеров. А независимый, основанный на национальных интересах внешнеполитический курс позволяет нашей стране такую «свободу маневра», о которой в Ереване боятся даже мечтать. В Москве, кстати говоря, это хорошо знают. Более того, как показывают статьи уже в российских СМИ, российская политическая элита прекрасно осведомлена о том, что в последнее время, в том числе во время боев на Товузском направлении, именно Армения пыталась «столкнуть лбами» Россию с Азербайджаном и Турцией, точнее, заставить Москву воевать за интересы Армении с теми противниками, с которыми Ереван не мог справиться собственными силами даже при внешней «подпитке» оружием. Не вышло. Сдержанная, вопреки надеждам Еревана, реакция ОДКБ и МИД РФ, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, возложившего на Ереван ответственность за вспышку боев в Товузе, наконец, статьи уже в российских СМИ — здесь предостаточно и «прямых», и «косвенных» признаков.

Можно, конечно, строить версии и гадать, что это — недовольство Москвы командой Пашиняна или же пересмотр «роли и места» некогда любимого форпоста в политике, меняет ли Кремль ориентиры на Южном Кавказе или всего лишь намерен «отрихтовать» структуру власти в стране-сателлите, наконец, как будут развиваться события, если правительство Пашиняна «посыпется», а на его место придут вполне себе пророссийские силы. Важно другое: в РФ уже дали понять, что не будут очертя голову бросаться в конфликт с Азербайджаном и Турцией ради армянских интересов, а по крайней мере взвесят «за» и «против» для себя.

И это еще не все. Есть еще одна сторона вопроса, которая у многих экспертов, особенно из «третьих стран», скажем так, выпадает из поля зрения. Армения в последние годы весьма бойко играла или во всяком случае пыталась играть «на два фронта». В самом деле, Армения входит в ЕАЭС и ОДКБ, она получала и продолжает получать от Кремля множество преференций и подарков, от нефти и газа по внутрироссийским ценам до оружия и военной базы, прямо отвечающей за безопасность Армении. Но при этом Ереван продолжал заигрывать с Западом, включая не только ЕС, но и НАТО. И явно рассчитывал состригать аванс с обеих сторон и использовать отношения с одними для торга с другими.

И вот теперь эта система рушится, причем с обеих сторон. В Армении могут, конечно, уверять всех и вся, и себя в первую очередь, будто бы статья в WT — «азербайджанский заказ» и не более того, а несколькими днями ранее — точно так же уверять, будто бы таким же «азербайджанским заказом» являются материалы уже израильских СМИ о переброске боевиков из Армении на российскую базу «Хмеймим» в Сирии. Но на самом деле здесь не могут не понимать: ситуация на Западе «сдвигается». Поведение Армении в Сирии, отправка туда, в состав российской военной миссии, подготовленных с помощью США саперов, что в США расценили как предательство, наконец, нынешняя переброска боевиков — все это уже излечило многих от иллюзий в отношении ереванских «шашлычных революционеров». Бои в Товузе, где Армения как раз накануне старта «Южного газового коридора» нацелилась на стратегические трубопроводы, имеющие ключевое значение для энергетической безопасности Европы — тем более. В статье на страницах The Wаshington Post постигшая Армению катастрофа на западном направлении была изложена с предельной четкостью. На этом фоне ереванские эксперты могут, конечно, объявить ее «азербайджанским заказом», но суть дела от этого не меняется. На фоне общего роста напряженности у Еревана и так было немного шансов держаться за две лодки. И теперь Запад, к вящему ужасу Еревана, считает Армению не «перспективным партнером» и даже не «страной победившей революции», а послушным форпостом России. Которому в лучшем случае холодно указывают на дверь, в худшем — просто отшвыривают без особой деликатности. Понятно, что ереванским экспертам не хочется этого признавать, и вообще перед ними поставлена задача представить публике «оптимистическую» версию, только вот… что это меняет?

Экспертная группа Minval.az

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