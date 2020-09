Папа римский Франциск поцеловал флаг Ливана в ходе общей аудиенции, видеозапись опубликовало агентство Reuters на своей странице в Twitter.

В ходе первой общей аудиенции за полгода понтифик заметил в толпе человека с ливанским флагом, указано в сообщении. Папа римский подошел к мужчине, поцеловал флаг и помолился за страну.

WATCH: On spotting a Lebanese flag held by a member of his first general audience in six months, Pope Francis kissed the flag and said a silent prayer for the country pic.twitter.com/r1Bgqm77dn

— Reuters (@Reuters) September 5, 2020