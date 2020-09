В США скончался американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, написавший композицию I Like To Move It. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NBC Miami.

В правоохранительных органах сообщили, что тело музыканта обнаружили утром 1 сентября в Майами-Бич после того, как на пульт дежурного службы экстренной помощи поступил звонок из его дома.

Полиция не сообщила никаких других подробностей, связанных со смертью Морилло. Там лишь отметили, что на месте происшествия присутствовали детективы, а расследование находится на начальной стадии.

Трек I Like To Move It был выпущен в 1993 году. Он был записан для проекта Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэдом Стантменом (настоящее имя — Марк Куоши).

Minval.az