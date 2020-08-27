Издавна принято считать, что дама с завязанными глазами, олицетворяющая правосудие – Фемида. Но на самом деле мало кто знает, что это — римская богиня Юстиция. Именно так именуется судебные символ женщины с повязкой на глазах, весами и мечом. А Фемида – у греков, кстати – изображалась с открытыми глазами. И олицетворяла справедливость и неподкупность.

Но далеко не многие в нашей стране согласны с тем, что повязка на глазах у Фемиды означает неподкупность и справедливость.

Причины обвинять азербайджанские суды в коррупции есть. Сотрудник «Минвала» обратился за комментарием к правозащитнику по правам заключенных Эльдару Зейналову, и он ответил, что причиной недоверия к судам является ни сколько коррупция в правосудии, сколько правовая безграмотность населения. Или же и то, и другое сразу.

— Обратите внимание: люди предпочитают писать бесконечные письма чиновникам, главе государства, они предпочитают раскрывать свои проблемы в социальных сетях, просить помощи у кого угодно, но в суды упорно не хотят идти. На одной пресс-конференции измученная проблемами женщина рассказывала, как она 15 лет пытается решить какую-то бытовую проблему, кому она писала за это время. Закончила примером того, что нет в жизни справедливости: «Я узнала, когда и где чиновник будет встречаться с народом, пришла туда, и когда он уезжал, бросилась под его машину. Женщину спасли и задали ей вопрос: вот вы жалуетесь 15 лет всем, а что вам ответили суды, было ли какое-то решение? Та удивилась: «Суды? А что, у нас разве есть суды? Я туда вообще не обращалась!» То есть, понимаете, в чем парадокс? Женщина была готова погибнуть под колесами машины, или от пули телохранителя (мало ли кто бросается под машину — может быть, это террористка с бомбой?), но в суд обратиться даже не попробовала.

Отмечу: самоубийства из-за имущественных вопросов у нас в стране случаются нередко. Кто-то сжигает себя, кто-то лезет в петлю из-за долга в банке… Но судиться и дойти до Страсбурга включительно они не пытаются.

По словам Э. Зейналова, обращение в суд и рассмотрение дела всегда сопряжено с недовольством граждан, даже если решение выносится в пользу жалобщика.

— Существуют гражданские дела: там стороны процесса — граждане, а государство в лице судьи взвешивает их аргументы. И кто бы ни выиграл — противоположная сторона или же сам жалобщик – все равно обе стороны останутся недовольными. Далее: есть уголовные дела, там государство — против гражданина. Сколько бы не получил обвиняемый, вряд ли подавший в суд будет доволен.

Главная проблема граждан заключается в том, что люди ввиду своей правовой неграмотности, вынуждены обращаться к адвокатам. А те, в свою очередь, традиционно видят свою функцию в посредничестве в даче взятки. И чем хуже его клиенту, тем больше взятка, и больше доля адвоката. В адвокатской практике существует еще один нечистоплотный ход: он может и переметнуться на противоборствующую сторону, предав клиента. Поэтому у человека, когда он попадает в суд, ощущение, что все — судьи, прокуроры, адвокаты против него, что все они хотят обобрать и пустить по миру. И это началось не сейчас. Вспомним классику — Мешади Ибада, как его шантажировали подачей жалоб в суд, и он предпочитал откупаться от всех, но в суд пойти так и не решился. Но это — картинка 100-летней давности. Значит, проблема в менталитете, а не в государственном строе, — говорит Э. Зейналов.

— Как-то раз, когда я пожаловался на наши коррумпированные суды чиновнику одной международной организации, он резюмировал: «И все равно, даже плохие зубы надо использовать, чтобы они не выпали за ненадобностью». И сейчас так поступают те, кто решил дойти до Страсбурга и, проиграв дело в наших судах, рассчитывает на помощь Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). И, хотя работает этот механизм не очень быстро, но зато люди получают ощутимые суммы денег за несколько дней отсидки в полицейском «обезьяннике» или за украдкой снятые злодеями видео своей интимной жизни. Просвет все же есть!

Если говорить о коррупции в суде, то и тут существуют свои подводные камни: коррумпированные суды, в основном, бывают двух типов — одни политически мотивированные, другие связаны с большими деньгами. В первом случае суд несправедливый, но там никого не подкупают — да и в принципе, это невозможно, т.к. процесс заказной. Во втором случае тяжба с олигархом заканчивается его победой, т.к. включается коррупция, – продолжил Зейналов.

На вопрос корреспондента «Минвала» о непобедимости ИВ в судебных процессах, связанных с отчуждаемой под нужды государства недвижимостью у граждан, наш собеседник ответил, что по этим наболевшим вопросам были массовые и очень громкие процессы. Например, в 2011-2013 между гражданами, попавшими в зону сноса старых домов, и строительными фирмами, которыми прикрывались олигархи. Причем, временами процесс даже напоминал справедливый.

— Каким образом? Объясню: например, квартирному хозяину за его дом всучивают мизерную сумму. Суду представляются договора с жителями того же квартала, которые продали свое жилье за эту сумму. Суд устанавливает, что рыночная стоимость жилья в этом квартале такая-то. Но все прекрасно знают, что этим нескольким квартирохозяевам заплатили втрое больше, но с условием, что в официальном договоре будет фигурировать крохоборская расценка. И вот, все по закону, вроде. Но не по справедливости. Вспомните процесс Халиковой, чей дом был снесен во время отчуждения территории под строительство «Зимнего сада»: только она одна дошла до Евросуда и получила компенсацию. Остальные без устали писали письма чиновникам.

Я видел человека, который 85 жалоб написал во все мыслимые национальные инстанции, и без результата. По тому же вопросу. Но в суд жалобу не подал, – говорит Зейналов.

На вопрос, почему граждане демократической страны, где главенствующим документом является Конституция, вынуждены обращаться за справедливым решением в Страсбург, Э. Зейналов ответил, что для репутации государства лучше решить дело здесь, на родине.

— Но сами подумайте: если из 50 тыс. людей пострадавших при сносе домов, до Страсбурга дошли единицы, то, может быть, властям проще будет выплатить компенсацию этим нескольким людям, нежели обижать олигархов? Одно ясно: пока люди не начнут жаловаться массово и грамотно, бюрократия вряд ли осознает целесообразность изменений. Считаю, что в стране следует не только реформировать систему судопроизводства, но и повышать юридическую грамотность населения. Как ни крути, а все же подача заявлений в суд и прочая бумажно-регистрационная волокита – процесс бюрократический и потому сложный. Надо хорошо знать законы, читать кодексы, быть в курсе новых постановлений, чтобы обезопасить себя и чувствовать уверенно в любой ситуации, — резюмировал Э. Зейналов.

Кстати, о реформах: в апреле 2019-го года глава государства издал указ об углублении реформ в судебно-правовой системе. Указ предписывает, прежде всего, повысить материальную обеспеченность и социальную защищенность судей, обеспечить прозрачность и единообразие судебных разбирательств, усилить мониторинг деятельности как судей, так и прокуроров и адвокатов. Также в документе сказано о создании специального суда для разбора предпринимательских споров и иных вопросов, связанных с ведением бизнеса, и об увеличении общего числа судей в Азербайджане на 200 человек.

Безусловно, увеличение числа судей и создание отдельных судов по предпринимательству, семейным делам, медиаторских групп и т.п., о чем разговоры идут еще с прошлого года – все это должно разгрузить судей и улучшить качество принимаемых решений. Помимо того, немало судей без особой рекламы уходят на пенсию, и судейский аппарат обновляется за счет людей среднего и молодого возраста. Здесь очень важно участие общественности в мониторинге деятельности судов. Не обязательно какие-то бригады наблюдателей, но хотя бы свободный доступ на судебные заседания со стороны правозащитников и журналистов, разрешение записывать открытые судебные процессы на аудио и видео. Это подтянет судей куда больше, чем какие-то штатные контролеры. Если завтра некрасивое поведение прокуроров, судей, адвокатов попадет в Интернет, то это может иметь даже больший эффект, чем выговор по служебной линии.

Яна Мадатова

Minval.az