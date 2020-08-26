В Москве рассчитывают, что обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, подобного имевшего место в июле, больше не произойдет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы очень рассчитываем, что то, что произошло в июле, больше не повторится, и будем вместе с другими заинтересованными сторонами, с друзьями Азербайджана и Армении этому способствовать», — сказал он в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Как подчеркнул министр, в настоящее время в рамках Минской группы ОБСЕ наработана «достаточно серьезная» переговорная база. «Было бы печально потерять эту базу. Такие попытки, к сожалению, мы видели, включая попытки изменить состав переговорщиков, что сопредседателям неприемлемо», — сказал Лавров, намекая на попытки премьера Армении Никола Пашиняна вовлечь в переговорный процесс сепаратистов Карабаха.

По его словам, после недавнего обострения «более интенсивные переговоры, конечно, не помешали бы».

Глава МИД сообщил, что ранее сопредседатели Минской группы планировали посетить регион, а также организовать контакт между главами МИД Армении и Азербайджана. «Для того, чтобы все эти планы состоялись, конечно, необходимо нормализовать ситуацию, включая прекращение каких-либо инцидентов, уже не в районе Карабаха и сопредельных районах, а в районе непосредственно азербайджано-армянской границы», — подчеркнул Лавров.

Minval.az