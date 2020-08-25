Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью ТАСС ответил на вопрос о том, есть ли что-то общее в работе министра иностранных дел и министра образования, какие секреты успеха, достижения результата, которые он удачно использовал на посту министра образования, перекочевали с ним на новый пост главы МИД?

«На самом деле, никаких секретов успеха не существует. Есть задачи, решение которых требует системного подхода, предварительной подготовки и ответственности. Все министерства и ведомства — это части единого организма. Поэтому вполне естественно, что общая основа для работы любого государственного служащего, вне зависимости от должности и сферы деятельности, — это защита государственных интересов и забота об общественном благе.

Образование — это лучшая инвестиция, которую народ и государство могут вложить в свое будущее. Поэтому работа в Министерстве образования существенно укрепила мое понимание стратегии национального развития, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Министерство образования играет важную роль в процессе превращения так называемого черного золота, то есть доходов страны от экспорта энергоресурсов, в человеческий капитал, который поможет Азербайджану выйти на качественно новый уровень развития. В рамках этой задачи Министерство образования активно сотрудничает с рядом международных организаций и зарубежных государств, реализуется ряд важных совместных проектов, в том числе и с российскими партнерами. Мое личное участие в этой работе принесло мне полезные знания в сфере дипломатии и переговоров как в многосторонних форматах, так и на двусторонних направлениях.

Работа в должности министра образования дала мне ценный опыт с точки зрения управления крупными административными системами, повышения их эффективности. Убежден, что этот опыт будет полезен в ходе всестороннего изучения ситуации в системе МИДа, определения главных проблем и нахождения оптимальных путей их решения в кратчайшие сроки, в соответствии с теми поручениями, которые были даны мне главой государства при назначении на должность министра», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

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