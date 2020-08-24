Как уже сообщалось, в Азербайджане ужесточили правила безпошлинного ввоза товаров.

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в «Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу произведенных или не предназначенных для коммерческих целей».

В соответствии с изменениями, общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию Азербайджана один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, снижена с $1500 до $800.

Кроме того, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30 дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с $1000 до $300.

Как прокомментировал президент Азербайджанского Интернет-форума Осман Гюндуз, новое решение Кабинета министров направлено на ограничение электронной коммерции.

Он отметил, что решение можно толковать двояко:

«Если Таможенный комитет захочет, то может интерпретировать это так, мол, если в течение месяца вы заказали товар на 1 доллар, то в этом же месяце больше ничего заказывать нельзя на оставшиеся 299 долларов. Поэтому это очень постыдное решение. Раньше этот пункт был прописал яснее. На этот раз это написано двусмысленно. Может быть, так написано специально».

Эксперт добавил, что в стране «есть люди, которые заинтересованы в принятии такого решения»:

«В 2015 году президент своим указом установил объем беспошлинного ввоза товара для физических лиц в размере 10 тысяч долларов. Однако впоследствии некоторые заинтересованные лица не допустили исполнения этого указа. Я думаю, что если бы в стране было местное производство, правительство могло бы применить такое ограничение ради поддержания местного производства. Но местного производства, например, телефонов, текстиля и многого другого в Азербайджане нет. Запрет на импорт этих товаров – это не защита местного производства, а защита какого-то крупного импортера. Это решение не направлено на защиту местного производства», — сказал Осман Гюндуз.

Эксперт считает, что правительству следует срочно пересмотреть данное решение. Для развития электронной торговли в стране, для создания конкурентной среды в области импорта необходимо найти более эффективные механизмы. При отсутствии местного производства недопустимо ограничение покупок граждан с помощью электронной торговли в личных целях.

Minval.az