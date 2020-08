Британский актер, писатель, комик, телеведущий Стивен Фрай снял видео в поддержку протестующих белорусов. Также он обратился к правительству своей родной страны. Соответствующее видео звезда опубликовал в своем Twitter.

«Мы видим, как вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом, под цветами сочувствия и отваги. Я поддерживаю белорусский народ в его желании демократических перемен», — сказал Фрай.

Артист отметил, что власти применяют насилие по отношению к мирным протестующим, задерживают граждан, подвергают людей пыткам.

Фрай считает, что Александр Лукашенко «вновь украл у народа выборы».

Знаменитость призвал правительство Великобритании ввести санкции против властей Беларуси.

Breaking into my twitter holiday for an important reason…. #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh

— Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020