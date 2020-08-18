В условиях продолжающегося конфликта демонстрация возрастающего уровня агрессии есть верный способ приближения большой войны. В армяно-азербайджанском конфликте этой тактики придерживается Ереван, которому слабо выйти из-под тени своих заступников и изложить ясную позицию в отношении разблокирования кризиса.

Товузские события и их последствия ни у кого не оставили сомнений в том, что Армения строго заточена на поступательную эскалацию. В излюбленной стратегии она пользуется попустительством посредников.

Армянские вооруженные силы, идя на провокации, всегда пытаются действовать на опережение, чтобы свалить ответственность за обострение положения в зоне конфликта на Баку. В Товузском развороте это снова повторилось. Они попытались, но ничего из этого не вышло.

После Товуза, как только положение стабилизировалось, и состоялся разбор полетов, всем стало предельно ясно, что за вспышкой снова замаячил силуэт Еревана, не добившегося вожделенной поддержки союзников. Точнее, он ее добился получением новых партий вооружений. Но может ли это стать для агрессора спасительным выходом, если баланс сил не изменился?!

Расклад свидетельствует о том, что Армения не готова к миру, и в ее планах только инициативы диверсификация рисков. Она делает все, чтобы посвятить запас своей энергии на поддержание взрывоопасности.

Надо признать, что это единственное, что ей удается, и конечной целью является легализация оккупации азербайджанских территорий.

Скорее Кура вспять потечет, чем Ереван добьется реализации ирреального замысла. Старания агрессора тщетны, и сами армяне это осознают, хотя им слабо признаться в этом. Однако это не мешает агрессору диверсифицировать риски.

Угрозы подвергнуть ракетным ударам азербайджанские города, что Ереван вложил в уста Ханкенди, это очередной пустой номер запутавшегося смутьяна.

То они говорят о наличии возможностей для нанесения ударов по энергетической и транспортно-коммуникационной инфраструктуре, то грозятся дойти военным маршем до побережья Куры, то еще чего-то. Ждать от зарвавшегося субъекта чего-то конструктивного не приходится, оно и так понятно без особых пояснений. Но не понятна молчаливая позиция посредников, которые никак не реагируют на безрассудные шалости агрессора.

В том, что у армянской стороны ум заходит за разум, не вызывает сомнений. Однако международная дипломатия, имея мандат на разрешение кризиса, да еще и в условиях военной эскалации не должна делать вид, что ничего особенного не происходит.

Профессиональная дипломатия обязана своевременно реагировать на все, что вызывает опасения, подрывает привычный порядок и сводит на нет хрупкие ростки стабильности. Вот уже много лет, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнуто сдержанно закрывают глаза на откровенно хулиганские выходки Еревана. Не потому ли, что молчание воспринимается в качестве знака согласия? Похоже, что да.

В который раз официальный Баку оказался вынужденным растормошить сопредседателей Минской группы, призвав их не дистанцироваться от провокационных попыток Армении и дать политическую оценку новым попыткам обострения ситуации в регионе. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана черным по белому дает знать посредникам, что на поверку Армения оформляет новые заявки на уничтожениевозможностей и предпосылок мирного урегулирования конфликта.

Баку в силах себя защитить, отстоять собственную безопасность, в чем не только сопредседатели, но и все заинтересованные стороны убедились. Но коль скоро Ереван целенаправленно идет на окончательный подрыв регионального порядка, озвучивая новые угрозы и зловещие планы, вызывает недоумение подчеркнутая бездеятельность посредников.

Какие еще доказательства необходимы, чтобы высветить террористическую сущность политики Армении, проводящей в жизнь опасную политику? Агрессор сам себя разоблачает, показывая, что закон ему не писан. Помимо того, что он идет напролом в реализации разрушительного плана, он же еще и измывается над международной дипломатией.

Если для Еревана важно изображать из себя громовержца, то для сопредседателей смыслом их деятельности становится стремление к пустоте. Нельзя не видеть, как Армения осознанно выходит на новый и более высокий уровень поддержания напряженности. И если на эту очевидную данность дипломаты Минской группы отвечают безмолвием, это свидетельствует о том, что они превратились в носителей ошибочного курса.

Низкий уровень профессиональных обязанностей посредников ни в ком не вызывает сомнений. Они сделали все, чтобы в карабахской одиссее возобладала пузыристая дипломатия, которая ни на что не годна. Потому не удивительно, что она приводит в замешательство всех, кроме самих сопредседателей. Такой у них стиль, пресный, беззубый и бесполезный.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az