Трудно оспорить вывод о стремительном изменении современного мира, где многое переформатируется вопреки ранее озвученным прогнозам. Последствия исторических процессов всегда оставляли за собой массу недовольств и нереализованных ожиданий.

Главной причиной тому являлось, да и сегодня продолжает являться, значение фактора силы. Он, этот фактор, имеет обыкновение менять многое согласно не здравой логике, а вопреки ей.

Так устроен мир, где право сильного правит балом, и с этим ничего не поделать. Относительное равновесие создается после того, как деструктивный потенциал вырабатывает свой ресурс.

Но все ли желают перемен, привнесения новизны в то, что кажется алогичным и несправедливым?

Если судить об этом по умонастроениям политических элит, то невольно можно прийти к выводу, что самый закостенелый кластер ретроградов и консерваторов как раз составляют политики, для которых проверенным оружием является мощь хитросплетений, поставленных на службу размещения собственных интересов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не только ради того, чтобы проинформировать собеседника о масштабах потерь, к которым привел Товузский инцидент, но и об опасности бряцания оружием, чем постоянно увлекается Ереван. Азербайджанский лидер ясно дал знать российскому коллеге, что его страна играет против установленных правил, и это не подобает региональному лидеру.

Мало того, что Армения при поддержке Москвы держит Кавказ на медленном огне напряжения, и в любой момент ее авантюризм может повлечь за собой большой взрыв, она же, чувствуя спину сюзерена, закладывает основы новых потрясений. Вряд ли России от этого может перепасть чего-то полезного.

Армения и армяне, сохраняя верность амплуа разыгрываемых, покорно выполняют возложенную на них миссию разрушителей стабильности. Список преступлений, за которыми стоит их зловещий стиль, бесконечный. Товузский эксцесс – последний. Пока последний… Если Ереван удостаивается столь вопиющего внимания от хозяина, он и дальше будет искушать судьбу на почве больной идеи расширения жизненного пространства.

С появлением в регионе (после переселения) в начале девятнадцатого столетия, они так и не научились жить в мире и согласии с соседями. Видать, им это умение не дано.

Очевидно, что им безмерно импонирует то, что в горячей повестке за пресловутым «армянским вопросом» держится прочное место. Мир вокруг меняется, а они нет. Но, неужели они могли бы все время держать в напряжении кавказское пространство, не будь за ними военной и политической поддержки бывших метрополий и нынешних мировых лидеров?

Естественно, нет. Кавказ по милости центров сил превратился и поныне остается зоной нестабильности. Если в руки бесноватой массе дается оружие, ждать от нее чего-то дельного не приходится.

Собственно, на это и рассчитывает щедро дающий, которому нет дела до того, как разворачиваются события внутри собственного общества. Главное заварить кашу во внешней среде, извлекать сомнительные дивиденды от чужих конфликтов. Но позволяет ли это пополнять дефицит баланса во внутренней политике?

Поставки новых вооружений агрессору были обговорены еще до 12 июля 2020 года, когда армянская артиллерия нарушила покой в западной части Азербайджана. Такие вопросы в одночасье не решаются. Сначала бывают запросы, потом рассмотрения и согласования, а далее после санкций первых лиц операции переходят в стадию имплементации.

Можно смело заключить, что за новой попыткой дестабилизации положения в регионе стоит не только Армения, но и Россия.

В те дни, когда в Товузе шли бои, российская военно-транспортная авиация доставляла в Армению современные образцы оружия

Выявились еще и «благородные труды» другого сопредседателя Минской группы ОБСЕ – Франции, у которой сложились непростые трения с Турцией на почве конфликтов в Ливии, Сирии и Средиземном море. Анкара и Париж находятся по разные стороны баррикад, и, учитывая, что ныне человеческое общество всюду становится свидетелем широкого применения сил и средств прокси-войн, становится ясно, что нанесение ущерба противнику где угодно и как угодно, подпадает под свод правила «цель оправдывает средства».

С Францией с ее проармянской любовью все понятно, как понятно и то, что для политического истеблишмента этой страны маслом по сердцу участие Еревана в движении франкофонства. К слову, критерием для вступления в организацию является не столько владение французским языком, а сколько культурные связи с Францией. Если вспомнить, что главным девизом организации служит французский клич «равенство, взаимодополняемость и солидарность», становится предельно ясно, какие роли распределяет Париж между партнерами-франкофонами.

Армения и тут выделяется характерным образом, навыками заплечных дел.

По части позиционирования Москвы не понятно другое. Она поневоле потакает коллективному Западу, который грозится устроить России не сладкую жизнь по всему периметру постсоветского пространства методом разжигания многочисленных этно-территориальный и прочих конфликтов.

Получается, российские политические круги за некоторым исключением, подыгрывают внешним оппонентам, подливая масло в огонь армяно-азербайджанской войны в угоду ожиданий Вашингтона и его друзей.

Президент Ильхам Алиев, отметив, что целью последней военной атаки Армении стало желание вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт третьи стороны, по сути, предостерег главу северного соседа от необдуманных действий.

Может кому-то за пределами Азербайджана не по душе равнение Баку на волну равноправного сотрудничества, но это единственно рациональный аргумент, с помощью которого медленно, но верно идет оздоровление обстановки на Кавказе и вокруг него.

Смысл императивов Ильхама Алиева Владимиру Путину предельно ясен. Азербайджан не позволит Армении накалять обстановку на Кавказе, и если дело дойдет до войны, Баку ответит жестко.

Ответственность за риски в случае форс-мажора падет не только на Ереван, но и его заступников, которым слабо играть по правилам.

Времена изменились, и многое ныне проистекает в прозрачном режиме, где ясно видно, кто на какой стороне и за какие идеалы выступает.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az