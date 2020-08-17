«В предложенных Институтом образования вариантах в «желтых» зонах участие школьников в занятиях считается приемлемым».

Об этом сказала завотделом общего и дошкольного образования Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, основной проблемой является общее образование: «Институт образования предлагает его распределение по уровням. Навыки обучения на уровне начального образования сформированы недостаточно. В целом, для обоих регионов, то есть «желтой» и «оранжевой» зон, предлагается присоединиться к занятиям в гибридной форме. Теоретическая часть может быть организована в виртуальной форме, а практическая часть – с меньшим количеством учеников в школе».

Планируется, что учащиеся 2-3 раза в неделю будут приходить в школу на занятия по самым важным предметам: «Планируется, что старшеклассники будут приходить в школу 1-2 раза в неделю. Мы разработали учебные планы в рабочем порядке и в них указано, какие предметы нужно разделить на виртуальные и практические занятия. Это еще находится на стадии обсуждения. Для нас это нежелательный вариант, но пока это возможно».

В.Ягублу сказала, что в профессионально-технических и средне-специальных учебных заведениях тоже планируется проводить теоретическую часть занятий в виртуальном формате, а практические занятия в учебных заведениях. По ее словам, виртуальное обучение в вузах нужно выдвинуть на передний план.

Minval.az