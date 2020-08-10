Участие Азербайджана в сделке ОПЕК+ приведет к сокращению добычи нефти в стране на 2,7 млн тонн, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В результате снижении спроса из-за пандемии коронавируса и других процессов на нефтяном рынке, мы наблюдали резкое снижение цен на нефть, которые в апреле-мае составляли $12-20 за баррель. Однако, новая сделка ОПЕК+ позволила последние два месяца несколько стабилизировать цены на нефть», — сказал Шарифов в понедельник в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в результате, по итогам 7 месяцев средняя цена на нефть составила $40 за баррель, хотя доходы госбюджета Азербайджана были рассчитаны из цены на нефть в $55 за баррель. «Естественно, это привело к сокращению наших нефтяных доходов. Кроме этого, в рамках сделки ОПЕК+ Азербайджан взял на себя обязательства по снижению добычи нефти. Реализация этих обязательств приведет к сокращению добычи на 2,7 млн тонн, в том числе по SOCAR – на 420 тыс. тонн, но основная нагрузка выпадет на консорциум АМОК (разрабатывающий блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ)», — отметил он.

Шарифов подчеркнул, что исходя из текущей ситуации, власти Азербайджана приняли решение пересмотреть базовую цену на нефть в госбюджете и снизить ее до $35 за баррель. «В результате поступления в госбюджет Азербайджана от нефтяного сектора в 2020 году будут на 390 млн манатов меньше, чем запланировано», — добавил он.

Minval.az