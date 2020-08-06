Как бы это странно ни выглядело, но в Армении имеется (!) международный центр человеческого развития. Собственно, почему бы ему не быть, коль в стране усугубляется общественно-политический бардак, и граждане ждут, не дождутся подходящего момента, чтобы покинуть территорию хаоса?!

Жизнь в полу-республике скачет куда угодно, но только не вперед, и мало того что политические силы после свержения первого президента Левона Тер-Петросяна превратили Армению в поле чудовищных экспериментов по созданию нации-армии, они же еще пытаются выставить себя в образе носителей истины, которым-де претят такие уродливые явления, как варварство и вандализм.

Достаточно посмотреть на то, что сделали оккупанты с историческими памятниками азербайджанской культуры на оккупированных территориях. Но не в этом суть, а в том, насколько быстро пересекают плинтусовый уровень индикаторы человеческого развития Армении.

Если не остановить регресс и брожение, Ереван в скором времени пойдет по пути маленьких островных образований Океании, которые укрывают от соответствующих структур ООН реальные профильные показатели.

Вместо того, чтобы вплотную заниматься вопросами повышения качества жизни в приходящих в запустение городах и населенных пунктах, ереванский центр исследует военно-политические измерения, дабы подготовить остатки народа к надвигающейся военной кампании.

По стилистике отчетности, с которой центр делится с общественными силами, в глаза бросаются признаки реваншизма и зашкаливающей азербайджанофобии. Скорее, это следствие биполярного расстройства, и чтобы не ошибиться в диагнозе, лучше, конечно, вверить процесс выявления точного диагноза психиатрам. Им есть над чем поработать. Но не только им.

В отчетности ереванского центра выражается недоумение по поводу намерения Баку решить территориальный спор военным методом. Внимание акцентируется на закупках необходимого вооружения, а также на проведении совместных азербайджано-турецких военных учений.

То, что рекомендации даются в связи с возможностью нанесения Ереваном контрудара, поскольку даже рассеянные мозги осознают, что целенаправленный подрыв политического процесса неминуемо приведет к войне, еще как-то понять можно. Но в сфере информационного противостояния авторы доклада выносят на авангардную позицию вопрос повышения уровня информационной безопасности, ради чего и находят рациональным «введение особого положения».

Как это они себе представляют? Светлые головы предлагают сформировать каркас безопасности, который позволил бы преградить путь «неутонченным информациям из Азербайджана в армянское информационное поле». Так и хочется спросить – а как это вообще возможно, или возможно ли вообще?

Разумный человек в век информационного наступления до такого маразма никогда бы не додумался. По сути, предлагается противопоставить азербайджанской правде аморфную смесь из элементов абракадабры.

В качестве разрушительного для армянских интересов примера приводится информационный контент, сформированный из итогов апрельской кампании 2016 года. Ереванские умы считают, что вести о громком поражении армянской армии, что облетели весь свет, необходимо было заглушить на корню, да так, чтобы они заглохли бы на пути к армянскому пользователю.

Возможно ли такое в век интернета, мультимедийных приложений и высоких скоростей в распространении новостной продукции?!

Похоже, у авторов идиопатической разработки не все в порядке с головой. Старую как мир истину «лучшая защита — это нападение» авторы отчета выдают чуть ли не за изыск в области ноу-хау.

Или другая установка, также выдаваемая за новинку: «Нужно вести информационную работу так, чтобы азербайджанская тактика психологического воздействия на армянское население не действовала».

По всей видимости, интенсификация действий в информационной войне будоражит умы руководства центра, и оно находит необходимым бить в набат посредством инициирования функциональной схемы диверсификации фальши.

В отчете признается факт доминирования азербайджанской стороны в сфере воздействия на армянские умонастроения, и составители доклада призывают МИД Армении к инициативности, чтобы не выступать в роли ответчика в свете точных обвинительных ударов Баку.

Ереванский центр ставит ребром вопрос усиления работы на дипломатическом уровне, что само по себе становится еще одним свидетельством бесспорного доминирования Азербайджана на поле идеологического действия.

Памятуя, что главным и неизменным компонентом армянской пропаганды являются серийные ложные повествования, важно помнить, что новых здравых значений в информационной тактике страны-агрессора по определению быть не может. По этой причине упоминается, будто «армянской стороне удается пресекать возможное принятие антиармянских документов в международных организациях».

И тут все ставится с больной головы на здоровую. Скрыть очевидные провалы, заставить массового пользователя поверить в успешность осуществляемой Ереваном политики в информационном сегменте уже не представляется возможным. Доказательством тому стала расстановка сил в противостоянии профильных подразделений оборонных ведомств.

Министерство обороны Армении показало, что умеет нагло врать, и это не самый рациональный способ преодоления трудностей, которые продолжают сворачивать рутинные усилия ереванских политтехнологических центров.

В отчете центра человеческого развития единение обозначено в качестве олицетворения главного преимущества. «Как только азербайджанцы поймут, что мы не едины, сразу перейдут к военным действиям», — утверждают руководители центра, который ничего нового не придумал в плоскости борьбы правды и топорного вымысла.

Умение шумно скандалить – традиционное армянское мастерство, и азербайджанцам учиться и учиться этому у бесспорных носителей, с позволения сказать, высокой культуры. Может оно и приносило результаты, но это было давно.

Наступили иные времена, и средства оболванивания людей уже не работают.

Одержимость в распространении лжи приносит лишь временный успех. А правда — это мощный стимулятор и мотиватор, что доказывает Азербайджан. Вот где кроется секрет успеха Баку, против чего ереванские политтехнологи обнажили свою уязвимость. На этом можно ставить точку.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az