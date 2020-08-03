Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за отказ от сотрудничества в отношении проекта Nord Stream 2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское ведомство.

Штраф в $57 млн наложен на «Газпром» в связи с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток – 2» без необходимого по мнению Польши согласия UOKiK.

Уточняется, что «Газпром» отказался предоставить относящиеся к делу документы, «важные для проводимого разбирательства».

Помимо «Газпрома» обвинения были предъявлены Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea.

Minval.az