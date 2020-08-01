В Азербайджане стартовал первый этап совместных с Турцией масштабных тактических учений. Детали по-прежнему не раскрываются, но в том, что речь идет о беспрецедентных масштабах и качественных сдвигах, уже мало кто сомневается. Как и в том, что эти качественные сдвиги в военном сотрудничестве Азербайджана и Турции — не единственный компонент той «военно-политической перезагрузки» региона, которую обозначили бои в Товузе.

По сути дела, Азербайджан нанес по Армении три удара.

Прежде всего, бои на Товузском направлении еще раз продемонстрировали чисто военное превосходство Азербайджана. Где Армении, несмотря на фактор внезапности, загодя подтянутые резервы и т.д., так и не удалось продвинуться ни на шаг.

Второй удар был нанесен в сфере дипломатии. Где потерпела крах главная «задумка» Армении — надежды на «гласное» втягивание в конфликт ОДКБ и прежде всего России. Азербайджан вновь продемонстрировал, что, не будучи членом ОДКБ, обладает в этом блоке даже большим влиянием, чем его как бы полноправный член Армения. Более того, Баку заручился гласной, открытой и решительной поддержкой Турции. Нынешние учения — не ответ на бои в Товузе, но, без сомнения, демонстрация и единства, и общего военного потенциала, и боевой слаженности.

Наконец, третий удар касался такой деликатной сферы, как общественное мнение. Азербайджан продемонстрировал беспрецедентное общенациональное, общенародное единство и решимость добиться освобождения своих земель. Причем, что было особенно ценно, не только и не столько «сверху», сколько «снизу». Чем разрушил ожидания Армении сразу по нескольким направлениям. В Иреване на фоне провокации в Товузе всерьез рассчитывали «раскачать ситуацию» в Азербайджане, вернуть страну в состояние ранних девяностых — при помощи разного рода провокационных вбросов. Но эти планы рухнули с таким «треском», что у их авторов и исполнителей не хватает аргументов даже на бессмертное «ну давайте дождемся следующего раза, и тогда все получится». Более того, не сработали и надежды на успех «народной дипломатии», миротворчества в стиле «давайте топить лед и дружить, не дожидаясь, пока прекратится оккупация азербайджанских земель». Наконец, митинги и акции азербайджанцев во многих городах мира выбили у Армении такой, казалось бы, эксклюзивный козырь, как «диаспоральное влияние». А уж попытки отвечать на мирные и законные акции силой попросту дискредитировали политическую верхушку уже армянской диаспоры. И в качестве «вишенки на торте» взбаламученной оказалась внутриполитическая ситуация в самой Армении.

Новые реалии сегодня осмысливают многие, в том числе, вернее, прежде всего в Армении, Где это «осмысление» приобрело весьма показательные формы. Иреван запретил въезд на свою территорию турецких инспекторов в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венской конвенции. Причем МИД Армении в своей ноте прямо изложил мотив: «Любой инспекционный визит в Армению, осуществленный из Турции, которая открыто поддерживает военные действия Азербайджана против Армении и выступает с беспрецедентными угрозами, в частности, начиная с 12 июля, негативно отразится на интересах безопасности Армении и ее населения». Мелочная месть, которая может, конечно, немного «выпустить пар», но не изменить реальную ситуацию.

А вот об осмыслении реальной ситуации куда больше пищи для размышлений дают заявления сегодня почти уже забытых медийных персон из числа «карабахцев».

Сначала о себе напомнил генерал Аркадий Тер-Тадевосян. Признав сквозь зубы, что «недавние события в Тавуше показывают, что ОДКБ не защитит Армению», сей субъект продолжил: «Мы критикуем Россию, но самое плохое то, что мы не критикуем самих себя, не говорим о своих ошибках. Я не говорю, что Россия всегда играла для нас позитивную роль, но у нас нет другого друга. Похоже, теперь Армения осталась одна. Сейчас очень сложный период, и Турция может реализовать свою программу в любой момент. Наше руководство и армия должны быть очень осторожными и готовыми ко всему».

Еще более примечательное заявление сделал второй президент Армении Роберт Кочарян. Он подверг резкой критике нашумевшее заявление Никола Пашиняна «Карабах — это Армения, и все!», которое сам «шашлычный премьер» считал весьма выигрышным. Как напомнил Кочарян, «по факту это означает, что Карабах становится областью Армении», и непонятно, как это высказывание может быть совмещено с заявлениями Пашиняна о том, что по вопросу карабахского урегулирования должно быть принято решение, которое удовлетворит все стороны. А потом перешел к главному. Напомнив, что есть риски возобновления войны, Кочарян напомнил: «В Азербайджане есть не только правительство, которое стремится к реваншу, но и народ. И если они объединяются, то опасность возобновления войны очень высока». Словом, «карабахцы» пытаются втолковать «шашлычному вожаку»: нынешнее его поведение становится слишком опасным для Армении. Азербайджанская и турецкая армии легко сомнут армянскую оборону и через несколько часов будут не то что в Ханкенди и Шуше, но и в Иреване. Единственная надежда на Россию. Правда, ОДКБ в самый острый момент боев в Товузе просто отшвырнул жалобно визжащую Армению, но других вариантов у Иревана все равно нет. Вот и пытается Тер-Тадевосян объяснить Пашиняну: с Москвой лучше отношений не портить. Куда важнее предупреждение К очаряна, которого напугал именно продемонстрированный Азербайджаном общенациональный консенсус в вопросе Карабаха. Вопреки надеждам Иревана, в Азербайджане и власти, и народ готовы воевать за освобождение своих земель, и если переговоры будут сорваны, то войны не избежать — причем при таком военно-силовом раскладе, который для Армении априори катастрофичен. А значит, Пашиняну надо бы научиться выбирать выражения и чувствовать разницу, где просто эффектная фраза, а где уже политическая позиция, в том числе такая, которую озвучивать на публику слишком рискованно. А последствия могут быть катастрофическими.

И каким бы диссонансом это ни звучало в отношении анализа ситуации в зоне кровопролитного и застарелого конфликта, ситуация напоминает известный авиаторский анекдот. Во время полета вдруг слышится скрежет и скрип корпуса. Один из пассажиров резко бледнеет, хватается за поручни кресла, на лбу выступает холодный пот. Сосед пытается его успокоить: «Не надо так волноваться! Я часто летаю и могу вас заверить, что ребята там в кабине знают, что делают». На что пассажир отвечает: «Я сам пилот! Я знаю, ЧТО они там делают!» Конечно, ни военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида Роберт Кочарян, ни «полевой командир» Тер-Тадевосян даже теоретически не могут считаться «партией мира», «здравомыслящими силами» и т.д. Но они куда опытнее «шашлычного вожака». И отдают себе отчет, какие опасные маневры совершают те, кто волею судьбы оказался у штурвала.

Другой вопрос, что времени на освоение политических тонкостей у Пашиняна уже нет. И самое главное, ни в его окружении, ни тем более в лагере свергнутых «карабахцев» пока что не нашлось тех, кто решится озвучить главное: для Армении в нынешней ситуации единственный выход — это как можно скорее признать сложившиеся в регионе международные границы, вывести оккупационные войска и договариваться с Азербайджаном и Турцией о мире далеко не на условиях мечты.

Если, конечно, время для этого еще не окончательно упущено.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az