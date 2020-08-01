В каких столицах должны сделать выводы из последних событий на армяно-иранском треке?

Мода в современном мире существует на все, в том числе и на цитаты. В их числе — и слова британского государственного деятеля позапрошлого века Генри Джона Темпла Палмерстона: «…Недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им». Но, как бы эффектно ни звучали рассуждения о том, что в политике не бывает вечных друзей и врагов, а есть только вечные собственные интересы, все же на «обозримых» отрезках времени нужно четко представлять себе, кто союзник, кто противник, кто, с кем и против кого дружит и какие у кого по отношению к кому существуют обязательства. Это не только порядочность — это еще и политический профессионализм.

А вот в Армении его понимают весьма своеобразно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN в Балканском районе отметил, что сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса — об этом напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев. После чего, напомнив, что Армения, которая сегодня «цепляется в страхе за подол ОДКБ», дискредитировала эту органищацию, арестовывала ее генсека, и даже партия нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна именовалась в переводе с армянского языка «Выход», то есть выход из ОДКБ и ЕАЭС, подвел итог: «Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ».

Но, как показывает практика, из «соросят с армянским акцентом» союзников Запада тем более не получается. И не только потому, что, устроив провокацию на Товузском направлении, армянские соросовские кадры и любители рассуждать о «правосубъектности Армении» и «диверсификации внешней политики» тут же стали звать на помощь именно ОДКБ— в полном соответствии со старым анекдотом про «коммунизм — до первого личного капитала, атеизм — до первой турбулентности в самолете» и т.д. И уж тем более изрядную пищу для размышлений дают события на иранском треке.

Напомним: несколько дней назад иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) начал военные учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива — под названием «Великий пророк – 14». Такие учения проходили и прежде, но на этот раз есть новшества. В акваторию, где проходят учения, вывели макет американского авианосца типа «Нимиц». А затем запустили по нему баллистическую ракету — из находящихся в провинции Хормозган подземных установок. В ответ на двух американских базах в регионе Персидского залива — «Аль-Дафра» в Объединённых Арабских Эмиратах и «Эль-Удейд» в Катаре — объявлена повышенная боеготовность.

Намеренно оставим в стороне военно-технические тонкости и не станем допытываться, можно ли ставить знак равенства между ударом ракетой по макету и атакой на настоящий авианосец, у которого еще есть корабли эскорта — с десяток эсминцев, крейсеров, фрегатов и т.д. Здесь куда важнее политическое «прочтение»: Иран сознательно и открыто повышает градус напряженности и бросает вызов США. Причем делает это в весьма чувствительной «точке». Ормузский пролив — это, если кто забыл, «бутылочное горлышко», которое никоим образом не могут миновать танкеры, доставляющие нефть из арабских монархий Залива. Его Иран однажды уже перекрывал — в ходе «танкерной войны» на фоне своего конфликта с Ираком. Теперь в Ираке сильнейшее иранское влияние, но «технологии» и «наработки» не забыты. Иран регулярно обещает перекрыть пролив в ответ на санкции США. А так как Пентагон держит в этом регионе свои авианосные группы, то Тегеран на нынешних учениях решил показать, что готов бить по американским авианосцам.

В Азербайджане по понятным причинам проявляют сдержанность. Новая война у границ — это априори не лучший сценарий ни для кого. Плюс ко всему у нашей страны вполне добрососедские отношения с Ираном, налаженное многостороннее сотрудничество с США…

А вот реакция армянского истэблишмента оказалась по меньшей мере показательной. СМИ, имеющие заслуженную репутацию «полуофициальных рупоров» команды Никола Пашиняна, составленной из «соросовских кадров», радостно возопили: «Иран ответил Баку и Анкаре ракетой»! Как уверены в Иреване, «баллистическая ракета Ирана – своеобразный мессидж на фоне турецко-азербайджанских учений, до которых Эрдоган позвонил Путину, но не Рухани», и вообще «29 июля посол Ирана в Армении посетил минобороны республики и встретился с министром Тонояном».

А вот это уже интересно. Потому как «соросовские кадры» умудряются не только «хвататься за подол» ОДКБ, но еще и демонстрируют явную готовность уцепиться за иранскую чадру на пике тегеранских угрожающих жестов в адрес США. И самое удивительное, что как раз в эти же дни глава МИД Армении Зограб Мнацаканян читает нравоучения Израилю: как это так — вы продаете оружие Азербайджану?! И никоим образом не упоминал при этом тесных отношений своей страны ни с Ираном, ни с Сирией, ни с Ливаном, где главный партнер Иревана — это «Хезболлах». И вряд ли в тех же США от «соросовских кадров» ждали чего-то подобного.

И понятно, что из этих армянских маневров на иранском направлении выводы будут делать не только и не столько в Баку, сколько в западных столицах. Где за последние дни и недели получили предостаточно информации к размышлению о национальных особенностях политики в многострадальной Армении, включающих в себя и предательство союзников, и террор, и нетерпимость, и многое другое.

И да, такие выводы редко остаются без последствий.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az