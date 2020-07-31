Очередная группа граждан России покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане, для них организовали спецкоридор на российско-азербайджанской границе. На этот раз домой вернулись 648 россиян, сообщил ТАСС в четверг министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Группа российских граждан из 648 человек сегодня в течение дня вернулась на родину из Азербайджана по спецкоридору на дагестанском участке российско-азербайджанской границы. В Дагестане на территории таможенного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» всем им провели термометрию. 592 прибывших определены в обсерваторы в Махачкале и поселке Манас, которые согласованы с республиканским управлением Роспотребнадзора. Остальные прибывшие направлены на самоизоляцию по месту проживания. После 14-дневного карантина будет проведено их обследование», — сказал Муслимов.

По его словам, для возвращения граждан РФ подготовили автобусы, которые и вывезли их. «Кроме того, были и те, кто заехал на территорию России на своем транспорте. Большинство вернувшихся россиян — жители других регионов страны», — добавил собеседник агентства.

Minval.az