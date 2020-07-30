Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой, передает РИА Новости.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 472 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 87 664. Число выздоровевших пациентов превышает 57,8 тысячи. В стране зафиксированы 793 смерти от коронавируса.

«Тридцатого июля 2020 года министерством здравоохранения издан приказ, согласно которому граждане обязаны постоянно носить маски в общественных местах на улице. Мы изучили международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде, как в закрытых помещениях, в транспорте, так и на отрытом воздухе», — сказал Цой на пресс-конференции.

Министр заявил, что за нарушение этого требования грозит штраф. По его словам, эта мера введена для закрепления положительной динамики по снижению заболеваемости.

Minval.az