Россия не планирует создавать военную базу в Ливии, заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление посла в эфире египетского телеканала.

«Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось», — сказал посол.

По данным агентства, ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».

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