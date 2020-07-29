В России возобновилась выдача виз гражданам Турции, которая была приостановлена во время пандемии. Об этом сообщает Посольство РФ в Анкаре.

С 29 июля российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции, — отмечает дипмиссия.

При оформлении визы гражданам нужно будет предъявить результаты теста на коронавирус. При пересечении российской границы со всех туристов потребуют документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его нужно пройти не раньше чем за три дня до прибытия в Россию.

Minval.az