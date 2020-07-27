Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц снизился до 30,2%, а поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко выросла до 14,4%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Ранее «Рейтинг» публиковал результаты похожего опроса, проведенного в июне, который показал, что если бы в ближайшее время проводились выборы президента Украины, Зеленского поддержали бы 34,6% жителей страны, 11,4% поддержали бы экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и 11,2% — Юрия Бойко.

«Президентский рейтинг также возглавляет В.Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко — 13,7%», — говорится в презентации опроса, опубликованной в понедельник на сайте «Рейтинга».

Кроме того, лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 9,1% потенциальных избирателей, еще 5,8% поддержали бы бывшего главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов оказалась менее 4%. Еще около 12% опрошенных не определились с кандидатом, за которого будут голосовать.

Minval.az