Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сказал он.

Мурашко напомнил, что заканчиваются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, а государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. «Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — добавил министр.

Minval.az