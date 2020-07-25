Координационный совет Союза Азербайджанцев России (САР) обратился к соотечественникам по поводу нападения армян на азербайджанцев в России:

«Уважаемые соотечественники! На протяжении нескольких дней в России не прекращаются случаи нападений и мародерства армянских националистов по отношению к азербайджанцам. Зафиксированы открытые нападения на азербайджанцев, публичные призывы к расправе распространяемые в социальных сетях. Соответствующие обращения по указанным фактам направлены в органы МВД России. В настоящий момент открыта горячая линии поддержки жертв армянского экстремизма. Работает юрист Союза азербайджанцев России».

САР сообщает, что в этих недопустимых нападениях прослеживается американский след:

«По нашим данным бесчинства армянских националистов организованы армянскими политтехнологами по американским лекалам. По некоторым данным в российские города с наиболее плотным проживанием лиц армянской национальности: Москва, Сочи, Краснодар, Ставропольский край высадился десант армянских политехнологов обученных американскими специалистами. В пользу этих фактов говорит также и то, что нападения на азербайджанцев в России были организованы сразу после аналогичных противоправных действий армянских националистов в Америке и Европе. Тщательно подготовлена и организована информационная война — в социальные сети и СМИ выкладываются провокационные ролики, в том числе постановочного характера с целью провокации межнациональных конфликтов в России. Это не что иное, как попытка американских армян дестабилизировать национальный вопрос на территории России и пошатнуть основы государственного строя. Цель армянских технологов перенести американские беспорядки на территорию России, с целью эскалации конфликта и повышения упавшего рейтинга про-американски настроенных властей Армении»

САР призывает власти страны поставить под контроль воинствующих армянских националистов ради сохранения целостности РФ и сохранения мира и дружбы между народами страны:

«Мы все знаем, что справедливость на нашей стороне. Организация объединенных наций многократно подтвердила принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республике и оккупацию данного региона армянскими силами. Это наша земля и ее освобождение от оккупации — дело времени, политиков и дипломатов. Обращаемся ко всем азербайджанцам и армянам России всех возрастов — не поддавайтесь на провокации, это профессионально спланированные акции. Мы чтим законы Российской Федерации. При выявлении фактов агрессивного поведения армянских ультранационалистов делайте фото-видео фиксацию, обращайтесь на горячую линию Союза азербайджанцев России и правоохранительные органы. С уважением, координационный совет Союза Азербайджанцев России. Телефон горячей линии 8968588000».

Minval.az