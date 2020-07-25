Истребители Черноморского и Балтийского флотов обнаружили над акваториями Черного и Балтийского моря самолеты-разведчики НАТО и сопроводили в небе. Видео перехвата опубликовано в субботу, 25 июля.

Отмечается, что обнаружение разведчиков НАТО произошло 22 июля.

На записи показано, как летит над Балтийским морем Р-3С «Орион» военно-воздушных сил (ВВС) Германии. В это время над Черным морем российские войска противовоздушной обороны (ПВО) заметили американские самолеты Р-8А «Посейдон» и U-2S.

В обоих случаях летчики ВВС России провели и отогнали иностранные самолеты с ближайших к побережью территорий и убедились в том, российская государственная граница не была нарушена.

Minval.az