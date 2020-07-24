По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами.

Голикова уточнила, что Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

«Хочу напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех, кто прилетает, согласно требованиям страны, необходим четырнадцатидневный карантин», — пояснила она.

Вице-премьер также отметила, что с 1 августа будут возобновлены полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные турецкие города — Анталию, Бодрум и Даламан. Также будет восстановлено авиасообщение с Танзанией.

Minval.az