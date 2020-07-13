Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым заявил о неприемлемости военных действий Армении против Азербайджана на границе двух стран.

«13 июля состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России. Мамедъяров проинформировал Лаврова о попытке 12 июля атаки со стороны ВС Армении на азербайджанские позиции на границе двух стран. По его мнению, эта армянская провокация приведет к росту напряженности в регионе, служит целью вовлечь третьи страны в нагорно-карабахское урегулирование. Глава МИД Азербайджана считает неприемлемым применение силы со стороны Армении и заявил о том, что и в дальнейшем такие провокации будут пресекаться», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры подчеркнули, что урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается исключительно ОБСЕ.

«Лавров заявил о недопустимости роста напряженности в регионе и важности удержания ситуации под контролем», — подчеркивается в сообщении.

12 июля вооруженные силы Армении, применив артиллерийское оружие, предприняли попытку захвата позиций ВС Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии ответных мер противник вынужден был отступить. При этом трое военнослужащих ВС Азербайджана погибли, четверо получили ранения.

Бои, согласно сообщению Минобороны Азербайджана, продолжились всю ночью. В оборонном ведомстве заявили, что «войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника».

МИД Азербайджана и помощник президента Хикмет Гаджиев расценили провокацию, как попытку Еревана вовлечь в карабахский конфликт третьи страны, подразумевая ОДКБ.

Провокацию Еревана осудила также и Турция, заявив, что «будет всеми методами защищать территориальную целостность Азербайджана».

Minval.az