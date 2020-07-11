Официальный Баку отреагировал на объявленную премьером Армении Николом Пашиныном Стратегию нацбезопасности страны.

«10 июля в Ереване при обсуждении Стратегии национальной безопасности Армении, армянский премьер Никол Пашинян вновь фактически признал проводимую этой страной оккупационную политику. Военная оккупация территорий Азербайджана, указание в стратегии как «национальная цель» стремления самоопределения армянской общины Нагорного Карабаха является нарушением принципов Заключительного Хельсинкского акта 1975 года», — отмечает МИД Азербайджана.

Принцип самоопределения народа не может распространяться на армянскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, так как противоречит принципам Заключительного Хельсинкского акта, касающимся территориальной целостности стран.

Пункты стратегии, которые предусматривают сохранение результатов оккупационной политики, претензии на «суверенитет» на оккупированных территориях Азербайджана, фактически являются препятствием для переговорного процесса, являются неуважением со стороны Армении к международным решениям и резолюциям», — заявили в МИД.

Принятая армянскими властями стратегия является «недальновидной и попыткой успокоить неудачную внутреннюю политику, ответственность за возрастающую напряженность в регионе ложится на оккупанта Армению, отметили в МИД.

Minval.az