Странная реакция электората социальных сетей на приглашение кубинских врачей в Азербайджан для борьбы с ковидом вызывает чувство удивления и негодования, особенно после того, как всплывают комментарии типа «Зачем нам врачи отсталой страны», «а что, денег на светила европейской медицины не хватило у властей» и так далее.

А потому «Минвал» проводит своеобразный ликбез – именно для тех граждан, которые вместо сердечной благодарности за помощь, которую согласились оказать нашей стране кубинские специалисты, готовы рассмеяться им в лицо, вспоминая что угодно – социализм, Маркса, «совок», но только не героический подвиг и самоотверженность врачей Острова Свободы.

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила работу кубинских медиков в странах Западной Африки во время борьбы с вирусом Эбола. Куба была первой страной, выразившей готовность отправить своих медиков для помощи пострадавшим регионам и направила более 460 медицинских работников в Сьерра-Леоне, Либерию и Гвинею — страны, наиболее охваченные эпидемией лихорадки Эбола. 165 кубинских врачей работали по прямому поручению ВОЗ.

Во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 спрос на медиков с Острова Свободы, судя по всему, тоже высокий. По данным кубинских властей, за помощью к ним обратились уже более 40 стран. В настоящее время медицинские работники с Кубы помогают бороться с распространением коронавируса в 31 стране, в том числе в Никарагуа, Суринаме, на Ямайке и Гренаде. В Европе примеру Италии, которая первой запросила помощь у Кубы в борьбе с COVID-19, последовала Андорра.

Их встречали как героев: 52 кубинских врачей, приземлившихся в аэропорту Милана, итальянцы приветствовали аплодисментами, некоторые даже плакали. Из Милана врачи сразу отправились в Кремону и другие города в регионе Ломбардия — помогать итальянским коллегам бороться с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Сколько жертв принесла Италия коронавирусу – известно всему миру, напишет ВВС и новость эту распространят все авторитетные мировые СМИ.

И напоследок: в Европе растёт поддержка инициативы присудить Нобелевскую премию мира ни академикам, ни ученым, ни архитекторам, ни политикам, а отряду кубинских врачей, которые в 24 странах ведут борьбу с коронавирусом.

Честь и почет кубинским врачам, стоящим насмерть во имя жизни.

Minval.az