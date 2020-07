Американский певец Канье Уэст заявил, что намерен участвовать в президентской гонке в США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Уэст в Twitter.

Музыкант не уточнил, в каком именно году собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом «Видение2020».

Поддержку Канье Уэсту уже выразил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. «Я полностью тебя поддерживаю», — ответил он Уэсту в Twitter.

Это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях. Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Уэст ранее был известен как активный сторонник Трампа и неоднократно лично встречался с президентом. Позднее музыкант заявил, что его использовали в политических целях.

Канье Уэст — американский хип-хоп-исполнитель, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. В конце 1990-х — начале 2000-х принимал участие в создании хитов для Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз.

Как правило, реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году ими стали действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден. При этом есть изредка кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последним, кому это удалось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.

You have my full support!

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020