Несмотря на страшную засуху, прокатившуюся по всему миру, и вызвавшую обмеление рек, экологи зря бьют тревогу по поводу мировой катастрофы в связи с нехваткой питьевой воды.

Об этом в беседе с Minval.az заявил эколог Тельман Зейналов.

По мнению эксперта, вода никогда не закончится, это постоянно восполняющийся ресурс.

«Кроме того, в горных регионах идут проливные дожди, в прошлом году 15 мая в Гахе выпал снег. А потому в горных регионах есть вода, а в низиной зоне — да, с водой определенные проблемы. Причина – чрезмерное использование воды не по назначению. И речь идет о частниках, которые открывают фирмы, используют воду, не платят налоги, их деятельность нигде не фиксируется. Олигархи открывают рыбные хозяйства, это тоже известный факт. Они ограждают участки рек, ставят запруды, создают искусственные пруды. А потом местные жители звонят и жалуются мне. А я тем временем советую им обратиться к главам ИВ, которые наверняка в курсе происходящего. Это тоже причина уменьшения воды в тех или иных регионах. Кроме того, на поверхности земли количество пресной воды составляет одну тысячную процента – реки и озера, а 2,5 процента – это питьевая вода под ногами! А потому не зря президент распорядился прорубить 25 артезианских колодцев в Габалинской зоне. Также в целях улучшения орошения посевных площадей, приусадебных участков и обеспечения населения питьевой водой планируется пробурить 443 субартезианские скважины в различных городах и районах страны, и решение это правильное! Ведь под нашими ногами 2% водных ресурсов, нужно только начать разработку в этом направлении, и ни о каком дефиците пресной воды речи не будет. В июле прошлого года американские исследователи сделали колоссальное открытие: они обнаружили и нанесли на карту пресное море, которое залегает под поверхностью Атлантического океана. И по объему воды его можно сравнить с самыми крупными морями США. Причина появления такого моря объяснима: тысячи лет назад ледники покрывали большую часть планеты, океаны отступали по мере замерзания воды в массивных ледяных покровах, покрывающих североамериканский континент. Через континентальный шельф протекали огромные дельты рек. Океаны поднялись, а пресная вода оказалась «заперта» в отложениях под волнами. Открытые при бурении нефтяных скважин на шельфе в 1970-х годах изолированные очаги пресной воды ученые считали редкостью. Однако теперь они могут стать самым новым источником пресной воды в мире. Кто ищет, тот всегда найдет.

А что касается заполнения устья Куры каспийской водой, то это тоже нормально: в природе нет понятия пустующая зона. Тем более, что Кура впадает в Каспийское море, а потому пустующее устье заполнила каспийская вода. Не стоит делать из этого вполне объяснимого природного явления сенсацию», — рассказал наш собеседник.

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