26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил — очередная, уже 102-я, годовщина создания Национальной Армии Азербайджана. В нынешнем году, правда, без массовых мероприятий, парадов, концертов и фейерверков — свои правила, к сожалению, диктует коронавирус.

Но, несмотря на эпидемию и связанные с ней риски и проблемы, военное строительство и модернизация армии в нашей стране продолжаются. Накануне праздника президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части министерства обороны. А еще — выступил с целым рядом программных заявлений. Их информагенства цитировали уже в первые часы. Отметив. что Азербайджан призывает мировое сообщество остановить проводимую Арменией политику незаконного заселения азербайджанских земель, президент подчеркнул: «Они установили там новые так называемые границы, разрушили наше историческое прошлое и мечети и хотят арменизировать наши исторические памятники и земли». После чего предупредил: «Мы этого не допустим, пусть все знают. Мы твердо придерживаемся нашей позиции по конфликту и не отступим ни на шаг».

Но теперь эту позицию президент Азербайджана озвучивает уже при другом раскладе сил. Как отметил глава государства, наша армия входит в число сильнейших 50 армий мира, что новейшие зенитные комплексы прикрывают наши стратегические объекты (в кадры официальной хроники попали новенькие ЗРК «Бук»), что она вооружена современным оружием, произведенным в России, Беларуси, Израиле, что оружие, оставшееся еще с советских времен, прошло модернизацию. И самое главное, Ильхам Алиев напомнил, что в результате успешных операций в 2016 году и в 2018 годах, Азербайджан смог вернуть контроль над стратегически важными территориями. «В результате дорога из Армении в Нагорный Карабах проходит на наших глазах. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги для повышения нашей боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы восстановить нашу территориальную целостность. Наша территориальная целостность должна и будет восстановлена, чтобы никто не мог в этом усомниться», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

А вот тут нужны подробности. За прошедшие четыре-пять лет Азербайджан не просто вернул под свой контроль высоты и территории — наша страна улучшила стратегические позиции, в результате чего коренным образом изменилась ситуация в военной логистике. Где основные пути снабжения оккупационной армии в Карабахе — под огневым контролем Азербайджана, и значит, в «день Х» могут быть легко перерезаны. Здесь же следует вспомнить и инженерные работы, которые ведет Азербайджан и в непосредственной близости от линии фронта, и в «ближнем тылу», где укрепляются позиции, строятся дороги, возводится инфраструктура — и неслучайно, что на это все весьма нервозно реагируют в Армении. Где понимают, в какой степени эти инженерные работы меняют расклад сил и как это все «сработает» при первом ударе.

Теоретически здесь, по законам жанра, должно следовать описание ситуации с использованием «шахматных» терминов, характеризующих «позиционный расклад», тем более что сравнение войны с шахматами стало уже классическим. Только вот между войной и шахматами есть различия. Прежде всего, в шахматном поединке изначально известно, каким количеством «легких» и «тяжелых» фигур располагают соперники. А в реальной войне, пусть и «замороженной», Азербайджан аккуратно расставляет на поле новые «тяжелые фигуры» — «Полонезы», «ЛОРА», «Буки» и т.д. Заставляя своих визави каждый раз вздрагивать: а что еще «не засвечено», но будет использовано в решающий момент? Кроме того, шахматный поединок не предусматривает того, что в футболе именуется «двенадцатым игроком» — то есть влияния расклада сил «вне доски». А здесь Азербайджан затягивает вокруг Армении «инженерно-логистическую удавку» на фоне впечатляющих сдвигов на дипломатической арене. Заявление Совета ЕС, резолюция Европарламента, решения французских судов, отменяющих «декларации дружбы» с оккупационными «властями» — все это получает уже другое прочтение: Азербайджан заручился серьезной поддержкой на международной арене, где еще вчера Армения была уверена в своей непоколебимой монополии, а нынешних формулировок азербайджанские дипломаты не могли увидеть даже в самых мечтательно-розовых снах. А теперь Европарламент принимает резолюцию, где прямо и безоговорочно выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана и еще направляет месседж и Баку, и Иревану, что возможная силовая акция по освобождению Карабаха будет поддержана Европой.

Станет ли в такой ситуации Москва «вписываться» за свой «форпост» — тоже вопрос открытый. И все это и по отдельности, и в целом приводит к одному и тому же выводу: Азербайджан планомерно готовит позиции для решающего удара по армянским оккупантам. Причем делает это и в военной «матчасти», и в военной логистике, и в дипломатии. И просто ждет удобного момента: о такой вещи, как начало решающего и широкомасштабного наступления, не объявляют во всеуслышание под «блицы» фотокамер. Так что Армении остается только вспоминать известное предостережение Макиавелли: сильный, но не смертельный удар означает смерть для того, кто его нанес.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az