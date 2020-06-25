Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Мингячевире принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС) после реконструкции, сообщает сайт главы государства.

В частности, ОАО Азерэнержи ввело в строй на Азербайджанской ТЭС после реконструкции 330 и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, Диспетчерский Центр Управления, основные и вспомогательные участки, здания и установки.

Как сообщалось, реконструкция Азербайджанской ТЭС велась в рамках реабилитационной программы по восстановлению энергосистемы Азербайджана, рассчитанной на 2018-2020гг.

Реализация программы началась с сентября 2018 года. Программа охватывает 12 электростанций Азербайджана. В целом, в рамках программы планируется восстановить около 1000 МВт «потерянных» генерирующих мощностей.

Общая стоимость программы по реабилитации энергосистемы Азербайджана оценивается в 560 млн манатов.

Азербайджанская ТЭС состоит из 8 энергоблоков и является самой крупной электростанцией в регионе Южного Кавказа. Станция покрывает 43% внутренних потребностей Азербайджана в электроэнергии. В результате работ по капремонту мощность электростанции превысит 2 тыс. МВт.

В ночь на 3 июля 2018 года произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Minval.az