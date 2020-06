Актер Роберт Дауни-младший может сняться в шестой части фильма «Пираты Карибского моря», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на We Got This Covered.

Дауни-младший может появиться на экране в эпизодической роли эксцентричного капитана корабля. Известно, что добиваться участия Дауни-младшего продюсеры будут независимо от того, будет ли в фильме сниматься Джонни Депп.

Возможно, главной героиней шестой части пиратской франшизы станет женщина — пиратка Редд.

В 2018 году на фоне длительных судебных тяжб Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд в Disney решили больше не звать Деппа в продолжения «Пиратов Карибского моря», чтобы «вдохнуть в проект новую жизнь». Однако недавно стало известно, что Депп может вернуться в проект.

Minval.az