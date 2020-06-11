Считать ли социальные сети благом или злом, спор из разряда вечных. Но не приходится сомневаться, что все эти «фейсбуки», «твиттеры», «тиктоки», «телеграммы» и «инстаграммы» — уже давно часть нашей жизни. Их используют для общения, размещают и черпают информацию, в политической аналитике уже давно не считается зазорным сослаться на «мнение пользователей социальных сетей».

А еще социальные сети, как показывает практика, еще и становятся полем «информационной войны». Точнее, провокаций и «флюстерпропаганды», то бишь нашептывания слухов.

Изрядную пищу для размышлений дает здесь недавняя горячая новость. Напомним: МИД Азербайджана обратился в СГБ в связи с очернительной кампанией против внешнеполитического ведомства страны, попросив разобраться с клеветническими «вбросами» по поводу главы внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова.

Ранее проживающий в Европе журналист-исследователь Джаваншир Гасанли в своем «Фейсбуке» утверждал, что сын главы МИД Эмин Мамедъяров приобрел квартиру в Нью-Йорке за 2 млн. долларов.

Как пояснила Абдуллаева, «я, как официальный представитель МИД, не комментирую личные вопросы, и заявляла об этом ранее. Но в последние дни против Министерства иностранных дел преднамеренно проводится кампания лжи и клеветы», что и вынудило МИД обратиться в СГБ.

Событие во многом примечательное. Справедливости ради, зарубежные «оппозиционеры» любят выстреливать разного рода сенсации с тегом «коррупция в Азербайджане», и сказать, что эти сенсации не всегда имеют под собой основание в виде фактов — ничего не сказать. В лучшем случае реакция на всю эту вербальную активность сводилась к бессмертному «собака лает — караван идет». В худшем — следовало аргументированное опровержение. Но до официального обращения в спецслужбы дело дошло впервые. Как пояснила Лейла Абдуллаева, «задачи Министерства иностранных дел имеют стратегическое значение, и намеренное распространение лживой и предвзятой информации об этом важном государственном органе, помимо серьезной угрозы национальным интересам государства, наносит ущерб международному авторитету независимой республики».

А теперь поподробнее. Дело не только в том, что все эти рассказы в соцсетях иллюстрировались фотографией, взятой с сайта «Аревелк». Куда важнее другое: разговоры о «квартире за два миллиона» вспыхнули в социальных сетях как раз в то время, когда Азербайджан развернул впечатляющее «дипломатическое наступление». Переговоры по Карабаху как таковые «поставлены на паузу», но «карабахская дипломатия» Азербайджана уверенно продвигается на других площадках и направлениях, и прежде всего «европейском». Где наша страна добилась включения в «евросоюзовские» документы таких формулировок, что армянские эксперты дружно — и с полным на то основанием — заверещали, что Армения проигрывает Азербайджану дипломатическую войну, что Баку заручился поддержкой Евросоюза на случай военного решения и т.д. Еще раньше была «судебная катастрофа» Армении во Франции, прекращение американской гуманитарной помощи…Неслучайно, что армянские эксперты наперебой обвиняют МИД Армении в бездействии, и это еще мягко сказано. И вдруг — вуаля! У сына главы МИД Азербайджана «отыскалась» пресловутая квартира!

И что это — случайное совпадение?

Еще один пример. 18 мая в Азербайджане стартуют масштабные учения. Они охватывают и «основную» территорию страны, и Нахчыван — наша страна впервые отрабатывает «клещи». В Армении — нешуточный перепуг, вполне официально озвученные призывы «отодвинуть» учения от границы (в ответ на что в Баку максимально корректно объяснили, что наша страна будет проводить учения там, где считает нужным) и панические прогнозы: а что, если азербайджанская армия прямо с учений перейдет в наступление? А в социальных сетях в это время идут «наскоки»…на министра обороны Закира Гасанова, которого обвиняют во всех смертных грехах вообще и в «трусости» (?!!!— Minval.az) в частности.

Тоже «случайное совпадение»? И то, что для такого рода атак выбираются именно наиболее опасные для Армении фигуры — это просто «так карта легла», «геомагнитная обстановка повлияла» и глобальное потепление воздействует на информационное поле?

А теперь вспомним: еще в конце «нулевых» в Армении попытались создавать специальные сайты, адресованные азербайджанской аудитории. После того, как в Баку прекратил издаваться «Реальный Азербайджан», иреванская газета «Голос Армении» гордо возвестила: теперь силами редакции «ГА» будет действовать новый «Реальный Азербайджан» — в виде сайта! Сделать большую подлость сотрудникам «Реального Азербайджана» было, конечно, трудно. Просуществовал «реально-армянский» сайт недолго, но вот вряд ли эти политтехнологии оказались забыты. И уже сегодня тот же «Голос Армении» старательно «пиарит» невесть откуда взявшиеся «азербайджанские оппозиционные сайты», которые выдают как раз ту «информацию», которая более всего необходима Иревану. Более того, бурную деятельность в сети развил сайт kadamov.com, он же «я не буду больше молчать». Появился он как очередное иреванское Интернет-СМИ, но вдруг решил «переформатироваться» в «оппозиционный азербайджанский сайт». Конечно, если открыть его главную страницу и немного «поскроллить» вниз, то все становится понятным, но если материалы размещать уже в Фейсбуке, то найти легковерных пользователей куда как проще.

Конечно, менее всего хотелось бы повторения в Азербайджане российской практики с реальными наказаниями за лайки и репосты. Но стремление сохранить реальную свободу Интернета и социальных сетей в Азербайджане не отменяет того факта, что любимый ФБ — это не только место, где можно обменяться рецептами чизкейка с малиной или поделиться впечатлениями о новом фильме, просмотренном в режиме онлайн — это еще и поле «информационной войны». Со своими даже не очень замаскированными «минами». Из чего уже следует простая необходимость думать перед тем, как «лайкнуть» и «репостнуть». Просто пройти по ссылке, задать текстовый поиск. И самое главное, включить голову и думать. Потому, что информационную войну никто не отменял

Нурани, политический обозреватель

Minval.az