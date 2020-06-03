У одного из полицейских на проходящих протестах в американском Хьюстоне (штат Техас) на фотографии заметна тату со словом «Россия» на русском. Соответствующее фото было опубликовано в Twitter местного журналиста Стива Кемпиона, на нее обратил внимание Telegram-канал 360tv.ru.

POWERFUL PHOTO 🤜🤛 A man marching to honor George Floyd fist bumps a Houston Police officer while making his way to city hall. Read more here -> https://t.co/GEeMYfcH1u. #GeorgeFloyd #abc13 #hounews pic.twitter.com/3hV0v86USD — Steve Campion (@SteveABC13) June 2, 2020

На фотографии участник протеста за права чернокожих дружески приветствует полицейского ударом кулака. На плече офицера полиции заметна татуировка со словом «Россия» на русском.

Кроме того, выше выбито еще одно слово, которое заканчивается на «овск». Судя по его окончанию, это, вероятнее всего, название одного из городов. Обративший на фото Telegram-канал пошутил про русского агента в рядах американских сотрудников правоохранительных органов, которого выдает наколка, отмечает Лента.ру.

Именно в Хьюстоне родился и вырос чернокожий охранник Джордж Флойд, который погиб в результате ареста с применением грубой силы. Вскоре по всей стране начались протесты, при этом некоторые митингующие занялись вандализмом, мародерством и нападением на полицию. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

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