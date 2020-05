Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу сотрудников американских спецслужб во время акции протеста, прошедшей в пятницу вечером у Белого дома в связи с ситуацией вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в Миннеаполисе.

«Отличная работа была продемонстрирована вчера вечером Секретной службой США у Белого дома. Они были не только в полной мере профессиональны, но также невозмутимы», — написал Трамп у себя в Twitter.

По его мнению, сотрудники спецслужб позволяли протестующим «кричать и ругаться столько, сколько они захотят», однако, когда кто-то «переступал черту, они быстро набрасывались на него».

Американский президент подчеркнул, что лично наблюдал за происходящим из Белого дома и чувствовал себя при этом в полной безопасности. «Я был внутри Белого дома, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности», — написал глава вашингтонской администрации.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020