Несколько обезьян в индийском штате Уттар-Прадеш напали на лаборанта, который нёс в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на COVID-19, похитили три теста и убежали, передает газета India Today.

Инцидент произошел в пятницу в Медицинском колледже Меерута в штате Уттар-Прадеш. Врачи опасаются, что если в образцах был коронавирус, он может передаться обезьянам. Медики также отметили, что ранее обезьяны уже похищали различные вещи из этого центра.

На появившейся в индийских СМИ видеозаписи, видно, как одна из обезьян жует один из похищенных наборов для сбора образцов.

Полиция штата подтвердила, что обезьяны похитили образцы с кровью возможных переносчиков COVID-19 и что обезьян не поймали даже после информирования лесного департамента.

Власти начали расследование инцидента.

Can you believe this ? Monkeys snatch three corona test samples from a lab technician in meerut. You can see him atop this tree chewing surgical gloves and testing kit. Locals fear spread of infection, reports Amir Haque. #Meerut #COVID19 pic.twitter.com/aAGbmGL4ne

— Megha Prasad (@MeghaSPrasad) May 29, 2020