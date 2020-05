Министерство иностранных дел Азербайджана выразило Пакистану соболезнования в связи с крушением самолета.

Текст соболезнования опубликован на официальной странице министерства в Twitter.

«Авиакатастрофа близ пакистанского города Карачи глубоко опечалила нас. Событие, приведшее к человеческим смертям в месяц Рамазан, расстроило нас. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких в авиакатастрофе и народу Пакистана. Да придаст сил Всевышний семьям покойных», — говорится в соболезновании.

We’re deeply saddened by plane crash near #Karachi in brotherly #Pakistan. The news on the deadly accident on the eve of Eid al-Fitr broke our hearts. Our deepest condolences to those who lost their loved ones & People of 🇵🇰. May Allah give enough strength to bereaved families. pic.twitter.com/pTtdsZsE3N

