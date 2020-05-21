«Главное – исполнить свой долг перед теми, кто однажды поверил в вас». Только что вы прочитали слова Гейдара Алиева, прозвучавшие на его встрече с журналистами сразу после вступления на президентскую стезю суверенного Азербайджана. В принципе, эта максима общенационального лидера должна бы стать главным кредо каждого чиновника, которому доверен высокий руководящий пост.

Но недавние разоблачения и аресты некоторых глав исполнительной власти, руководящих лиц Министерства культуры и др. выявили безотрадную картину. Стало очевидным, что не каждый привилегированный чиновник руководствуется долгом перед согражданами и ответственностью перед главой государства. Не каждого из них заботит возложенная президентом Азербайджана миссия оправдать высокое доверие и служить Родине.

Досадно, когда на должности оказываются люди с лакеинкой в душе. Усевшись в сановное кресло, они сразу же становятся лакеями коррупции и ставят доверенную им власть на услужение своим корыстным интересам. Ну, как можно обирать весьма скромно живущих учителей музшкол, обналичивать государственные средства, выделенные на благоустройство культурных учреждений страны, как это делал экс-замминистра культуры Рафик Байрамов? Или прикарманивать социальную помощь малоимущих семей, как разоблаченные главы районов? Или обкрадывать монументальную историю своего народа в угоду застройщикам-взяткодателям, как Закир Султанов?

Неужели им не стыдно? Впрочем, к чему такой вопрос? Разве мыслят категорией стыда те, у кого в душе вместо совести – вакуум, а вместо любви к собственному народу – тухлая жижа? Видимо, эти забронзовевшие дилетанты не знают, что преданность государству и народу подделать невозможно. И, поклоняясь идолу коррупции, они обрекли себя на грех и ложь, которые во все времена суть источник и причина дурного конца.

Их алчную прыть не обуздали даже кардинальные президентские реформы, направленные на модернизацию политической системы, подготовку страны к постнефтяному периоду и поддержание социального благосостояния народа. Они не уразумели, что в современном государственническом тренде нет места коррупционерам, которые возводят пороки в нравы и своими алчными выходками роняют престиж власти.

В контексте реформ президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева ориентируются на многие поколения вперед и рассматривают страновой имидж, воспитание молодежи, социально-экономические подвижки в тесном сплетении с культурой.

Особое значение глава государства придает памятникам, подтверждающим древнюю историю Азербайджана. Президентская воля по охране и популяризации рукотворного исторического наследия отражена в «Государственной программе по реставрации, охране недвижимых памятников истории и культуры, усовершенствованию и развитию деятельности исторических и культурных заповедников на 2014-2020 годы». Сразу после ее принятия последовал Указ президента о создании Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия. А на должность начальника Госслужбы Министерство культуры и туризма представило Закира Султанова.

За минувшие годы, пока этот человек занимал столь ответственный пост, все было не так плохо, как вы думаете, уважаемый читатель. Все обстояло значительно хуже. Согласно сообщению СГБ, «Султанов регулярно незаконно присваивал часть средств, выделенных из государственного бюджета на реставрацию, реконструкцию и охрану исторических памятников и культурных артефактов, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа».

Обратите внимание, президент страны институционализировал охрану памятников, тем самым обозначив это направление как стратегическую линию государства. А что сделал Султанов? Тихонько воровал и подменял работу раздутыми и безответственными заявлениями. Только и всего!

Между тем в пункте 1.4 Госпрограммы конкретно перечислены ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Отсюда следует, что к 2020 году Султанов обязан был обеспечить расширение реставрационных и консервационных работ с недвижимыми памятниками культуры, новые технологии пропаганды исторического зодчества Азербайджана, широкомасштабное исследование памятников, подготовить высококвалифицированные кадры, в регионах привлечь население к охране культурного наследия и многое другое.

Однако вместо добросовестного исполнения своих обязанностей Султанов прикрывался информационной пеной, рассчитывая на то, что журналисты не заметят его фокусы с подменой фактов на лживую болтовню.

Посмотрите, в июне 2019 года он заявил СМИ, что ПЛАНИРУЕТСЯ разработать 110 проектов по паспортизации 72 исторических памятников в Азербайджане, 15 из которых находятся на оккупированных Арменией территориях. Между тем, согласно Госпрограмме 2014-2020 гг., к 2019-му году этот процесс должен был завершаться, а не планироваться. Но это еще не все. Нонсенс в том, что в апреле 2020 года Султанов повторил один к одному то же самое, мол, ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ паспортизация памятников исторического наследия.

Помилуйте, как же так? Получается, что охранной Госслужбе понадобилось целых 10 месяцев пока только для раскачивания между первым и вторым заявлениями о паспортизации. И происходило это в год предусмотренного завершения Госпрограммы! Судя по тому, что в Интернете нет сведений о результатах паспортизации, скорее всего эта стратегически важная работа не была выполнена. Следовательно, НЕТ исторической справки, НЕТ координат, НЕТ эскизов абсолютного большинства памятников культуры, т.е. данных, необходимых для документированной регистрации, которая называется паспортизацией.

А это означает, что кроме худо-бедно проведенных восстановительных работ в Шеки, Шабране и Барде, остальные памятники оставлены на произвол техногенных воздействий и прочих угроз. Говоря об этом, перед глазами всплывает печальный образ постепенно гибнущей крепости на горе Гёязан в Газахе, которую жители района называют центром мира. На восточном склоне 250 метровой горы расположены до сих пор не исследованные стены крепости неизвестного государства. Волнуют воображение и труднодоступные пещеры, в которых найдены стоянки первобытных людей

У подножия Гёязана сохранились руины древнего поселения с крепостью. Местные жители утверждают, что несколько лет назад там была обнаружена надгробная плита могилы выдающегося полководца и правителя Кавказской Албании Джеваншира. Уникальный по красоте и богатству узоров артефакт, безусловно, требовал охраны и тщательного изучения. Но никому из ответственных органов исполнительной власти до него не было дела. Он так и лежал под дождями и ветрами, пока какие-то невежи то ли ради баловства, то ли злонамеренно не разломили его. Говорят, после этого кто-то из представителей районной власти на личные средства закрыл сеткой изувеченный памятник древности.

Произошло страшное, потому что был нарушен узорчатый рисунок плиты, которая могла бы стать уникальным источником для изучения культовой символики на албанской могильной стеле. В то время как Султанов ушел с головой в распилы и откаты с госбюджета, был изувечен памятник, развенчивающий армянскую ложь о хачкарах. Хотелось бы пояснить, что древние албанские христианские памятники резко отличаются от средневековых армянских хачкаров именно по богатому орнаменту, семантике изображений, символике и декору.

Дело в том, что Газах является западной границей не только суверенного Азербайджана, но и древнего государства Кавказской Албании. В этом одна из главных причин притязаний недружественных соседей на Газах. Намереваясь «доказать» свою несуществующую автохтонность на Кавказе, они пытаются приармянить всю историю Кавказской Албании, отраженную в памятниках, затаившихся от армянского вандализма и подлогов в недрах этой земли.

Хотя в Госпрограмме по охране памятников была четко поставлена задача усилить продвижение информации об историко-культурном наследии Азербайджана по всему миру, султановская Госслужба равнодушно уступила информационное поле армянскому агитпропу. Сердце давит при прочтении статьи «Гейазан (крепость)» в Википедии.

Азербайджанский топоним Гёязан переиначен в армянский «Гавазан» и вся статья написана в ложной армянской интерпретации. «В XIII веке Гавазан упоминается в письменных источниках, касающихся нашествия в Армению татаро-монголов», — этой выдержки из статьи достаточно, чтобы понять весь трагизм ситуации с информационной безопасностью, охраной не только исконно азербайджанских памятников, но и памяти о них.

Память – это победа над временем. Пока есть память, живо прошлое. Нас, как нацию, веками сохраняют наши традиции, обычаи, памятники культуры. А султановы, байрамовы и иже с ними, которые преступной безответственностью и алчностью нанесли урон национальному достоянию Азербайджана, понесут наказание.

Шелале Гасанова,

заслуженный журналист Азербайджана, специально для Minval.az

Продолжение следует

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